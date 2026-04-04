الإمارات تدين بشدة الاعتداء على مقر بعثتها الدبلوماسية في سوريا

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم، رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة، مشددة على رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية.

وطالبت الخارجية الإماراتية بضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.

كما طالبت الخارجية، في بيانها، سوريا بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين.