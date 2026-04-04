عراقجي: لم نرفض قط الذهاب إلى إسلام آباد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سعي بلاده لوضع "حد نهائي ومستقر" للحرب المفروضة على بلاده، مشيدا بمساعي باكستان للتوصل إلى تسوية.





و في وقت سابق، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجولة الحالية من الجهود التي تقودها باكستان من جانب دول المنطقة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وصلت إلى طريق مسدود"، مشيرة إلى أن ممثلي إيران لن يلتقوا مع مسؤولين أمريكيين في إسلام آباد في الأيام القريبة.





وكتب عراقجي في منشور على منصة "إكس": "وسائل الإعلام الأمريكية تعكس المواقف الإيرانية بشكل مزيف. نحن نقدر جهود باكستان، ولم نرفض أبدا الذهاب إلى إسلام آباد. المهم بالنسبة لنا هو.. وضع حد نهائي ومستقر لهذه الحرب غير القانونية وغير المشروعة التي فرضت علينا".





وفي منشور آخر ندد عراقجي باستهداف القوات الأمريكية والإسرائيلية لمواقع صناعية في إيران، وكتب متسائلا: أتتذكرون الغضب الغربي بشأن الأعمال العدائية بالقرب من محطة زابوريجيه للطاقة النووية؟ قصفت إسرائيل وأمريكا محطة بوشهر النووية لدينا أربع مرات حتى الآن.





وحذر عراقجي من أن "التسرب الإشعاعي سينهي الحياة في عواصم دول مجلس التعاون، وليس في طهران"، مضيفا أن "الهجمات على قطاعنا البتروكيماوي تكشف أيضا عن أهداف حقيقية" للعدو.