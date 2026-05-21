محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات واسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة

أصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

شملت الحركة تصعيد شريف عبد الهادي حسن موظف بمنظومة المخلفات الصلبة نائبا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم ويوسف مصطفي الصياد مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم للتقنين والتصالح وميرفت أمين طاحون مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمركز ومدينة أشمون نائبا لرئيس مركز ومدينة أشمون للتصالح والتقنين ، كما شملت الحركة تصعيد محمد توفيق شديد باحث بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا وعبد الستار فتحي محمد بدر رئيس الوحدة المحلية لساحل الجوابر بالشهداء نائبا لرئيس مركز ومدينة تلا

وضياء أحمد عبد الحافظ باحث بالشئون القانونية بمركز ومدينة السادات نائبا لرئيس مركز ومدينة السادات ولبني الجزار أخصائي تفتيش ومتابعة بمدينة سرس الليان مساعدا لرئيس مركز ومدينة السادات ومحمد حمدي الجندي سكرتير مدينة سرس الليان نائبا لرئيس مدينة سرس الليان ومحمد السيد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية بأشليم قويسنا نائبا لرئيس حي شرق شبين الكوم وأحمد أبو الفتوح ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بطبلوها تلا نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم ورضا ابراهيم عبد الجواد رئيس الوحدة المحلية بزرقان تلا نائبا لرئيس حي غرب شبين الكوم .

كما تضمنت الحركة تكليف ايهاب محمد تعلب نائب رئيس حي غرب شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة الشهداء ومصطفي فتحي صعوان نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا نائبا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع وباسم صلاح بيومي الجزار نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم نائبا لرئيس مركز ومدينة الباجور وبيومي لبيب عبد الجواد نائب رئيس مدينة سرس الليان نائبا رئيس مركز ومدينة الباجور وعلي عبد المجيد الصياد نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع نائبا لرئيس مركز ومدين منوف وسعيد أبو السعود نائب رئيس مركز ومدينة الباجور نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا لشئون المدينة ونهى سعد جابر الجمال نائب رئيس مركز ومدينة منوف نائبا لرئيس مدينة سرس الليان ومحمد عبد المعبود خالد نائب رئيس مركز ومدينة الباجور نائبا لرئيس مدينة سرس الليان ونقل محمود سامي البغدادي نائب رئيس مركز ومدينة أشمون للتقنين والتصالح مساعدا لرئيس مركز ومدينة أشمون .

وشملت الحركة عودة كل من ممدوح عبد الباقي وسهام الخياط ومحمد عثمان نجم ونادر أبو عامر وموسي محمود موسي والسادات حلمي عبد المجيد وياسر محمد عبد الحميد جهة عملهم الاصلية ونقل حاتم طه الحنفي للادارة العامة لشئون الانتاج بالمحافظة .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بمستوي العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة ، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .