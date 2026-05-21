أعضاء الهلال الأحمر بالمنوفية يتركون احتفال ختام الأنشطة ويتوجهون لدعم مصابي حادث طريق السادات

ترك أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بمحافظة المنوفية حفل ختام الأنشطة المقام بمدينة السادات، وتوجهوا فورًا إلى مستشفى السادات المركزي للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب سيارة تقل عددًا من العمالة على طريق السادات، والذي أسفر عن إصابة 22 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عامًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ورافق أعضاء مجلس الإدارة فريق من متطوعي الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، حيث تم تقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم، والمساهمة في التخفيف من آثار الحادث الإنسانية، في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتقدم مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية بخالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، والدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي بالمنوفية، على سرعة التحرك والمتابعة الميدانية لمصابي الحادث، والاطمئنان على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما توجه المجلس بالشكر لإدارة مستشفى السادات المركزي، والأطقم الطبية والتمريضية، على الجهود الكبيرة والاستجابة السريعة، والتعامل الإنساني والمهني مع الحالات منذ اللحظات الأولى لاستقبال المصابين.