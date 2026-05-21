في ظروف غامضة.. العثور على جثمان مسنة داخل كشك بالمنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهوددها لكشف غموض العثور على جثمان مسنة مقتولة داخل محل إقامتها كشك بجانب أبراج ميت خاقان بمدينة شبين الكوم.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بالعثور علي جثمان مسنة مقتولة داخل محل إقامتها كشك تسكن به.

وبالانتقال تبين أن السيدة تعمل في حراسة الأبراج وتعيش في كشك “ عشة ” وتبين العثور عليها مقتولة.

وتكثف قوات الأمن من جهودها لضبط مرتكب الواقعة حيث يتم تتبع كاميرات المراقبة وفحص دائرة أقاربها لمعرفة المتسبب في حادث القتل.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.