الصحة العالمية: الأوضاع الصحية في فلسطين مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة

أكدت المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان حسن بلخي، أن الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل "مأساة إنسانية وصحية غير مسبوقة".

وأشارت بلخي - في بيان أمام جمعية الصحة العالمية اليوم الخميس - إلى أن استمرار استهداف القطاع الصحي وتعطل الخدمات الطبية يفاقمان معاناة المدنيين ويهددان حياة الآلاف، خاصة النساء والأطفال والمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وقالت: "منذ أكتوبر 2023 قُتل أكثر من 72 ألف شخص وأُصيب نحو 182 ألفًا، فيما شهد عام 2025 وحده تسجيل ما يقرب من 26 ألف وفاة إضافية".

وأضافت "الوضع في قطاع غزة كارثي، إذ لا يوجد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، بينما توقفت مستشفيات شمال غزة بالكامل عن العمل، مع نفاد أكثر من نصف مخزون الأدوية الأساسية، واستمرار الحاجة الملحة لإجلاء آلاف المرضى لتلقي العلاج العاجل".

وأشارت المدير الإقليمي إلى أن الأمراض المعدية تواصل الانتشار نتيجة الاكتظاظ وسوء الأوضاع الصحية، في وقت تتزايد فيه احتياجات الدعم النفسي، وترتفع المخاطر التي تهدد الأمهات وحديثي الولادة بصورة حادة.

وحذرت "بلخي" من تفاقم الأوضاع الصحية في الضفة الغربية بسبب تصاعد أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة والتنقل، مؤكدة أن الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية أدت إلى تقليص خدمات الرعاية الصحية بشكل كبير، بحيث أصبحت المستشفيات العامة تقتصر على تقديم خدمات الطوارئ فقط.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد وقوع ثلث الهجمات الموثقة عالميًا على مرافق الرعاية الصحية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن العاملين الصحيين والمرضى وسيارات الإسعاف والمستشفيات «يجب ألا يكونوا أبدًا أهدافًا للهجمات».

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يواصلون العمل في ظروف بالغة الصعوبة، رغم نقص التمويل، حيث دعت المنظمة إلى توفير 648 مليون دولار لتمويل الاستجابة الصحية خلال 2025، بينما لم يتم توفير سوى نحو 75% من الاحتياجات حتى الآن.

ولفتت بلخي إلى أن المنظمة تمكنت، رغم التحديات، من إيصال أكثر من 4 آلاف طن متري من الإمدادات الطبية الطارئة إلى غزة، إضافة إلى تسهيل وصول الوقود اللازم لاستمرار تشغيل المنشآت الصحية، إلى جانب توسيع خدمات الرعاية الطارئة وعلاج الإصابات في الضفة الغربية.