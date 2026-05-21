الإشراف العام
ديني

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر

شيماء جمال

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يرغب الكثير فى معرفة موعد صلاة العيد، ليؤدوا صلاة العيد مع أسرهم.

وفى هذا السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد صلاة العيد فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، والتى جاءت كالتالى:

القاهرة: 6:21 صباحًا.

​الجيزة: 6:21 صباحًا.

​الإسكندرية: 6:23 صباحًا.

​بورسعيد: 6:14 صباحًا.

​السويس: 6:16 صباحًا.

​العريش: 6:08 صباحًا.

​الطور: 6:15 صباحًا.

​سانت كاترين: 6:13 صباحًا.

​طابا: 6:07 صباحًا.

​شرم الشيخ: 6:13 صباحًا.

​دمنهور: 6:22 صباحًا.

​طنطا: 6:20 صباحًا.

​المنصورة: 6:18 صباحًا.

​الزقازيق: 6:19 صباحًا.

​بنها: 6:20 صباحًا.

​شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

​كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

​الفيوم: 6:24 صباحًا.

​بني سويف: 6:23 صباحًا.

​المنيا: 6:27 صباحًا.

​أسيوط: 6:27 صباحًا.

​سوهاج: 6:26 صباحًا.

​قنا: 6:23 صباحًا.

​أسوان: 6:27 صباحًا.

​أبوسمبل: 6:35 صباحًا.

​مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

​الغردقة: 6:17 صباحًا.

​الخارجة: 6:34 صباحًا.

​الإسماعيلية: 6:15 صباحًا.

​دمياط: 6:15 صباحًا.

​السلوم: 6:42 صباحًا.

​نويبع: 6:10 صباحًا.

​حلايب: 6:15 صباحًا.

​شلاتين: 6:18 صباحًا.

موعد وقفة عرفات 2026

وتوافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهي من أعظم أيام العام الهجري، حيث يقف الحجاج على جبل عرفات لأداء أهم أركان الحج، بينما يكثر المسلمون في مختلف أنحاء العالم من الدعاء والصيام.

موعد أول أيام عيد الأضحى 2026

ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء 27 مايو 2026، لتبدأ معه أجواء العيد من صلاة واحتفالات وزيارات عائلية وذبح الأضاحي.

