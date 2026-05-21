أصل الحكاية

موعد تكبيرات عيد الأضحى 2026.. متى تبدأ ومتى تنتهي؟

ولاء عادل

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد بحث المسلمين عن موعد بدء تكبيرات العيد وحكمها الشرعي، باعتبارها من أبرز الشعائر التي تميز هذه الأيام المباركة وتضفي أجواء إيمانية خاصة في المساجد والبيوت والشوارع.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، مشيرة إلى أن تكبيرات عيد الأضحى تبدأ قبل أيام التشريق، مع وجود اختلاف فقهي حول توقيت البداية، بينما تنتهي مع عصر آخر أيام التشريق.

ما الهدف من تكبيرات العيد؟

أكدت دار الإفتاء أن التكبير يعبر عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وإظهار جلاله ووحدانيته، موضحة أن قول “الله أكبر” يحمل معاني الإيمان بعظمة الله وتنزيهه عن كل نقص.

كما يرتبط التكبير بعدد من العبادات المهمة، مثل الصلاة والحج والصيام، حيث شُرع لإحياء ذكر الله وشكره على نعمه وهدايته.

ما حكم التكبير في العيد؟

وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور العلماء اتفقوا على أن التكبير في عيدي الفطر والأضحى سنة مستحبة، واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية تضمنت الأمر بذكر الله والتكبير في أيام العيد والحج.

ويُعد تكبير عيد الأضحى أكثر تأكيدًا لدى عدد من الفقهاء بسبب ارتباطه بشعائر الحج والأضحية وأيام التشريق.

متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى؟

وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإن الفقهاء اختلفوا في تحديد بداية التكبير، حيث يرى فريق من العلماء أن التكبير يبدأ:

  • من فجر يوم عرفة.
    بينما يرى آخرون أنه يبدأ:
  • عقب صلاة الظهر يوم النحر، أول أيام عيد الأضحى.

ويعمل كثير من المسلمين بالرأي القائل ببدء التكبير من فجر يوم عرفة وحتى نهاية أيام التشريق.

متى تنتهي التكبيرات؟

أما عن موعد انتهاء التكبيرات، فأوضحت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء يرى أن التكبير ينتهي بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق، الموافق 13 من ذي الحجة.

في حين يرى بعض فقهاء المالكية أن نهاية التكبير تكون بعد صلاة الفجر في آخر أيام التشريق.

أشهر صيغة لتكبيرات العيد

ومن أكثر صيغ التكبير انتشارًا بين المسلمين:
“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”.

وأكدت دار الإفتاء أن صيغ التكبير متعددة، ويجوز للمسلم أن يردد أي صيغة تتضمن ذكر الله وتعظيمه.

