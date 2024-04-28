37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير، والتي صل اعلي سعر فيها لحديد عز 41500 للطن بعد ما كان 46000 الف

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

سعر حديد عز 41500 جنيه

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سعر حديد العشري 37500 جنيه سعر حديد الجيوشي 38000 جنيه سعر حديد مصر ستيل 37500 جنيه سعر حديد سرحان 38000 جنيه سعر حديد المراكبي 41000 جنيه سعر حديد عطيه 38500 جنيه سعر حديد بيانكو 37500 جنيه سعر حديد بشاي 41000 جنيه سعر حديد العتال 39000 جنيه سعر حديد المعادي 38000 جنيه سعر حديد الكومي 37500 جنيه سعر حديد المصريين 41000 جنيه



سعر الحديد يوم 23 ابريل

سعر حديد عز 46,000 جنيه

سعر طن الحديد اليوم في مصر