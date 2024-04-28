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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

الحديد
الحديد

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير، والتي صل اعلي سعر فيها لحديد عز 41500 للطن بعد ما كان 46000 الف

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم ، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

سعر حديد عز 41500 جنيه

سعر طن الحديد اليوم في مصر

  1. سعر حديد العشري 37500 جنيه
  2. سعر حديد الجيوشي 38000 جنيه
  3. سعر حديد مصر ستيل 37500 جنيه
  4. سعر حديد سرحان 38000 جنيه
  5. سعر حديد المراكبي 41000 جنيه
  6. سعر حديد عطيه 38500 جنيه
  7. سعر حديد بيانكو 37500 جنيه
  8. سعر حديد بشاي 41000 جنيه
  9. سعر حديد العتال 39000 جنيه
  10. سعر حديد المعادي 38000 جنيه
  11. سعر حديد الكومي 37500 جنيه
  12. سعر حديد المصريين 41000 جنيه


سعر الحديد يوم  23 ابريل

سعر حديد عز 46,000 جنيه

سعر طن الحديد اليوم في مصر

  1. سعر حديد العشري 41,000 جنيه
  2. سعر حديد الجيوشي 42,000 جنيه
  3. سعر حديد مصر ستيل 42,000 جنيه
  4. سعر حديد سرحان 42,000 جنيه
  5. سعر حديد الجارحي 43,000 جنيه
  6. سعر حديد السويس للصلب 43,000 جنيه
  7. سعر حديد المدينة 42,000 جنيه
  8. سعر حديد المراكبي 43,000 جنيه
  9. سعر حديد عطيه 42,500 جنيه
  10. سعر حديد بيانكو 41,000 جنيه
  11. سعر حديد بشاي 45,000 جنيه
  12. سعر حديد العتال 43,000 جنيه
  13. سعر حديد المعادي 42,000 جنيه
  14. سعر حديد الكومي 42,000 جنيه
  15. سعر حديد المصريين 45,000 جنيه

 

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