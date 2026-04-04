الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار في قلب إسرائيل.. قنبلة عنقودية إيرانية تُصيب رجلاً

هجوم صاروخي باليستي
ناصر السيد

أفاد مسعفون بإصابة رجل بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني جديد على وسط إسرائيل.

وأعلنت منظمة نجمة داود الحمراء أنها عالجت رجلاً يبلغ من العمر 52 عاماً أصيب جراء الانفجار، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان الصاروخ يحمل رأساً حربياً عنقودياً، مما أدى إلى انتشار قذائف عنقودية على مساحة واسعة في وسط إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت عن استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز بطائرة مسيّرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وكشفت قوات الحرس الثوري الإيراني، عن استهداف مناطق متعددة في دولة الاحتلال الإسرائيلي من بينها ديمونا والنقب وبئر السبع ورمات جان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أن الدفاعات الجوية الإسرايلية فشلت في التصدي للصواريخ.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل استهدفت تل أبيب ويعمل على اعتراضها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إنذار مبكر إثر رصد عملية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

بيلوسي: لا يمكن لترامب سحب الولايات المتحدة من الناتو دون موافقة الكونجرس

مقتل شخصين في ضربة صاروخية على حيفا واستمرار البحث عن مفقودين

عدوان أمريكي إسرائيلي

الحشد الشعبي بالعراق: عدوان صهيوني أمريكي استهدف موقعين تابعين لنا

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد