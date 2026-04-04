انفجار في قلب إسرائيل.. قنبلة عنقودية إيرانية تُصيب رجلاً

أفاد مسعفون بإصابة رجل بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني جديد على وسط إسرائيل.

وأعلنت منظمة نجمة داود الحمراء أنها عالجت رجلاً يبلغ من العمر 52 عاماً أصيب جراء الانفجار، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكان الصاروخ يحمل رأساً حربياً عنقودياً، مما أدى إلى انتشار قذائف عنقودية على مساحة واسعة في وسط إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت عن استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز بطائرة مسيّرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وكشفت قوات الحرس الثوري الإيراني، عن استهداف مناطق متعددة في دولة الاحتلال الإسرائيلي من بينها ديمونا والنقب وبئر السبع ورمات جان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أن الدفاعات الجوية الإسرايلية فشلت في التصدي للصواريخ.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل استهدفت تل أبيب ويعمل على اعتراضها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إنذار مبكر إثر رصد عملية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل.