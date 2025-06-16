قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الأهلي في مونديال الأندية بعد تعادل بالميراس وبورتو.. صدارة حمراء
تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل
قوات الحرس الثوري الإيراني تسقط 3 طائرات إسرائيلية
اتحاد الكرة يتفق مع رابطة الأندية على عدم تكرار أزمة زيزو في الموسم الجديد
بسبب إيران.. جيش الاحتلال يقلص قواته في غزة
تعادل سلبي بين بالميراس وبورتو في افتتاح مشوارهما بمونديال الأندية
إيران.. ضبط مصنع لتجميع مسيرات إسرائيلية في طهران
رسميا الأن.. أسعار صرف الدولار في البنوك
سعر ومواصفات شيفروليه تاهو 2025 في الإمارات.. مساحة عائلية وتصميم رياضي
سورة تفتح خلايا المخ لكل من يقرأها بفضل بركتها
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة
وكيل عمرو السولية عن اللعب للزمالك: كل الأمور متاحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ملامحنا للكينج محمد منير.. تتصدر بصوت لم يخذلنا ويحلق عاليا

محمد منير
محمد منير
تقى الجيزاوي

ما زال النجم الكبير محمد منير  يتصدر الترند عربيا وعالميا علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدور أغنيته الجديدة " ملامحنا "  التي حققت نجاحا ساحقا في كل الأوساط والأعمار لما تحمله معاني الأغنية من دغدغة للمشاعر وكانت بمثابة تعبير صادق ورائع عن مواصلة الكينج وبقدرة كبير على ان يستمر في التعبير عنا ويغنينا 
وأشاد كثير من صناع الموسيقي والمبدعين والكتاب  بأغنية " ملامحنا "  وهي من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم.


وتقول كلمات أغنية "ملامحنا" : "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا، والوقت اللي صحيح فيه فرحنا،  ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا"…
وهناك إجماع نقدي يؤكد أن الكينج محمد منير  لم يخذلنا أبداً فهو ، مازال الصوت القادر علي احداث البهجة والدهشة طوال 40 عاما بما يملك من موهبة وصدق الصوت والرسالة.

محمد منير اعمال محمد منير اغاني محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء

لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

إجازة 3 أيام للحكومة والقطاع الخاص.. مفاجأة بشأن إجازة رأس السنة الهجرية

الكهرباء

تخفيض الإنارة وغلق المحال.. إجراءات الكهرباء لترشيد الاستهلاك ومواجهة فصل الصيف

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟

مجلس الوزراء

مصر تستعد لـ"الأيام الصعبة".. الحكومة تعلن خطط الطوارئ لمواجهة تصعيد إيران وإسرائيل

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري

الايجار القديم

رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق برنامج مصر جميلة بأسوان والاحتفاء بمسيرة محمد سلماوي والسامر يستقبل مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

عقار مكون من 12 طابق مائل بأسيوط

مكون من 12 طابقا .. تشكيل لجنة لفحص عقار مائل بمدينة أسيوط

محافظ الغربية

بوزن 2 طن.. محافظ الغربية يشهد توزيع دفعة جديدة من لحوم الأضاحي

بالصور

كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته

كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته
كريم الحسيني وزوجته

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك

مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن
مخاطر الإستحمام بالماء الساخن

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان
عادات يومية تقودك للإصابة بالسرطان

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله
فوائد غير متوقعة لشم الطعام قبل تناوله

فيديو

اسما شريف منير

لكل شخص شتمني.. أسما شريف منير تبعث رسالة لمنتقديها

أسرار الجانب الخفي للشمس

كشف أسرار الجانب الخفي من الشمس

افخاي ادرعي

عينيه فضحته .. علامات الارتباك تظهر على أفيخاي أدرعي .. ماذا حدث؟

باسكال مشعلاني

حابين التريند .. باسكال مشعلاني تكشف حقيقة منشورها المثير للجدل| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد