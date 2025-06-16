ملامحنا للكينج محمد منير.. تتصدر بصوت لم يخذلنا ويحلق عاليا

ما زال النجم الكبير محمد منير يتصدر الترند عربيا وعالميا علي مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدور أغنيته الجديدة " ملامحنا " التي حققت نجاحا ساحقا في كل الأوساط والأعمار لما تحمله معاني الأغنية من دغدغة للمشاعر وكانت بمثابة تعبير صادق ورائع عن مواصلة الكينج وبقدرة كبير على ان يستمر في التعبير عنا ويغنينا

وأشاد كثير من صناع الموسيقي والمبدعين والكتاب بأغنية " ملامحنا " وهي من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم.



وتقول كلمات أغنية "ملامحنا" : "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا، والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا"…

وهناك إجماع نقدي يؤكد أن الكينج محمد منير لم يخذلنا أبداً فهو ، مازال الصوت القادر علي احداث البهجة والدهشة طوال 40 عاما بما يملك من موهبة وصدق الصوت والرسالة.