بعد الصلح.. القصة الكاملة لخلاف رامز جلال وأسماء جلال

أسدل الفنان رامز جلال الستار على الجدل الذي أثير خلال الأشهر الماضية بشأن خلافه مع الفنانة أسماء جلال، بعد أن وجه لها رسالة ودية حملت اعتذارًا ضمنيًا، مؤكدًا انتهاء أي خلاف بينهما، وذلك عقب الأزمة التي صاحبت ظهورها ضيفة في برنامج المقالب الذي قدمه خلال موسم رمضان الماضي.

وكانت أسماء جلال قد وقعت ضحية في إحدى حلقات برنامج «رامز ليفل الوحش»، إلا أن مقدمة الحلقة أثارت آنذاك موجة واسعة من الانتقادات، بعدما تضمنت تعليقات ساخرة اعتبرها عدد كبير من المتابعين تجاوزت حدود المزاح، لتتحول الواقعة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ويتصدر اسم الفنانة محركات البحث لساعات طويلة.

وبعد مرور عدة أشهر على تلك الواقعة، حرص رامز جلال على إنهاء حالة الجدل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» صورة جمعته بأسماء جلال، إلى جانب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في ظهور عكس أجواء من الود بين الطرفين.

وأرفق رامز الصورة بتعليق ساخر على طريقته المعتادة، قال فيه: «ماينفعش أسماء جلال تزعل من رامز جلال علشان هي طيبة وأنا ابن حلال، وخصوصًا إن كلنا ولاد جلال»، وهي الكلمات التي اعتبرها كثيرون بمثابة رسالة صلح واعتذار أنهت الجدل الذي استمر منذ عرض الحلقة.

وكانت الأزمة قد بدأت مع عرض الحلقة الخاصة بأسماء جلال في موسم رمضان الماضي، إذ أثارت المقدمة التي قدمها رامز جلال ردود فعل واسعة، وانقسمت الآراء بين من اعتبرها جزءًا من طبيعة البرنامج القائمة على السخرية، وبين من رأى أنها تضمنت عبارات غير مناسبة بحق الفنانة.

وأعاد منشور رامز جلال الأخير التفاعل بين الجمهور، حيث رحب عدد كبير من المتابعين بإنهاء الخلاف، معتبرين أن الرسالة حملت روحًا إيجابية تؤكد تجاوز الأزمة، فيما رأى آخرون أن الصورة التي جمعتهما بحضور أشرف زكي تعكس عودة العلاقات الطيبة بين الفنانين، لتغلق بذلك واحدة من أكثر الأزمات الفنية التي شغلت مواقع التواصل خلال الأشهر الماضية.