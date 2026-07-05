قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من الاتحاد البلجيكي بعد إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوجون
بعد تراجع الدعم الأمريكي.. هل يتخلى ترامب عن الناتو؟
تطور عاجل| عضو اتحاد الكرة يكشف موقف فيفا من رفع حسام حسن علم فلسطين
4 مليون يورو.. سرقة مجوهرات من متحف في فرنسا
هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟
أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو
لميس الحديدي: مصر دولة سلام وتستطيع مواجهة التحديات.. وافتتاح الأوكتاجون يجسد رسالة «القوة والقدرة»
الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟

المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
ياسمين القصاص

بعد غياب امتد لنحو 15 عاما، عادت المجالس المحلية إلى واجهة المشهد السياسي مجددا، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال منظومة الإدارة المحلية، من خلال تنشيط الحياة الحزبية، وتأهيل الكوادر السياسية، وإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يعزز دورها في إدارة الشأن المحلي. وتفتح هذه التوجيهات الباب أمام تساؤلات واسعة حول أهمية عودة تلك المجالس، ودورها في دعم التنمية، وتعزيز الرقابة الشعبية، وتوسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتكتسب المجالس المحلية أهمية خاصة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية، فهي تمثل حلقة الوصل المباشرة بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وتعمل على نقل احتياجات القرى والأحياء والمدن إلى متخذي القرار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة، وتوجيه المشروعات وفقا لأولويات كل منطقة واحتياجاتها الفعلية.

كما تعد المجالس المحلية أحد أهم أدوات تعزيز المشاركة الشعبية، إذ تمنح المواطنين فرصة أكبر للإسهام في إدارة شؤون مجتمعاتهم، وترسيخ مبادئ اللامركزية، بما يجعل القرارات المحلية أكثر ارتباطا بالواقع، وأكثر قدرة على الاستجابة لمطالب المواطنين.

المجالس - AlmagaLes

ولا يقتصر دور المجالس المحلية على الجانب الخدمي فقط، بل تمتد أهميتها إلى الجانب الرقابي، حيث تتولى متابعة أداء الأجهزة التنفيذية، ومراقبة تنفيذ المشروعات، ومراجعة أوجه الإنفاق، ومناقشة الخطط والموازنات المحلية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وكشف أوجه القصور، وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وتسهم المجالس المحلية كذلك في تخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال متابعة الملفات اليومية بالمحافظات، فضلا عن دورها في إعداد وتأهيل كوادر سياسية جديدة، عبر إتاحة فرص أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم للمشاركة في العمل العام، بما يدعم بناء قيادات محلية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة استراتيجية تعكس إيمان الدولة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المحليات، باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأقدر على التعامل مع احتياجاته اليومية.

من 90 مترا وبتمويل عقاري.. بدء الحجز في مشروع وزارة الإسكان بأكتوبر| تفاصيل

وأضاف حسان، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بناء الجمهورية الجديدة لا يكتمل إلا بوجود إدارة محلية حديثة تمتلك القدرة على الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين، مشيرا إلى أن المجالس المحلية تمثل "برلمان المواطنين" داخل القرى والمدن، وتعد الأداة الدستورية التي تضمن الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي.

وأوضح حسان، أن عودة المجالس المحلية ستنعكس إيجابيا على كفاءة الإنفاق العام، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات، فضلا عن دورها في دعم التخطيط العمراني السليم، والحد من البناء العشوائي، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن المجالس المحلية تمثل أيضا مدرسة حقيقية لإعداد قيادات سياسية وإدارية جديدة، خاصة من الشباب، من خلال منحهم فرصة لاكتساب الخبرات في إدارة الملفات المحلية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، مؤكدا أن وجودها يمنح المحافظات مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويخفف العبء عن السلطة المركزية، وهو ما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والإدارة الحديثة.

وأكد حسان أن نجاح تجربة المجالس المحلية يرتبط باختيار أعضاء يمتلكون الكفاءة والخبرة والرؤية، ويضعون مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم، مشددًا على أن نجاح هذه المجالس يمثل في النهاية نجاحًا للدولة في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في مختلف محافظات الجمهورية.

والجدير بالذكر، أن تؤكد توجيهات الرئيس السيسي بإجراء انتخابات المجالس المحلية أن الدولة تمضي نحو استكمال بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس أكثر كفاءة ومشاركة، بما يعزز الرقابة الشعبية، ويمنح المحافظات دورا أكبر في إدارة شؤونها، ويفتح المجال أمام كوادر سياسية جديدة للمشاركة في صناعة القرار، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة.

المجالس المحلية السيسي الرئيس السيسي اعودة المجالس المحلية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكرم الدكتورة آمال إسماعيل لإحرازها الدكتوراه في سن 83 عاما

الطالبة رنا قلجة الأولى على الثانوية الأزهرية بفلسطين

ذاكرت تحت القصف وانقطع الكهرباء.. الأولى أدبي بثانوية فلسطين: أتمنى لقاء الإمام الأكبر والدراسة بجامعة الأزهر

الزواج -صورة تعبيرية

هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ربح البيع حسام حسن.. وخسر هنالك المبطلون !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

المزيد