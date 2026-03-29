محافظ الغربية الأسبق: الوفد سيكون له دور قوي في برلمان 2030 والمجالس المحلية

أعرب اللواء أركان حرب دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق والخبير الإستراتيجي عن اعتزازه بلقاء الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد بعدما قدم له التهنئة بفوزه برئاسة حزب الوفد، مؤكدًا بأن الحزب كان له دور قوي في الحياة السياسية منذ بدء تأسيسه من 1919 برئاسة سعد باشا زغلول ثم النحاس باشا وكان للحزب دور فعال في الحياة السياسية، وفي فترة ال٨ سنوات السابقة ، شهد الحزب حالة من الركود في الأنشطة المتعددة ونأمل جميعًا كرجالًا للوفد أن يعود الوفد للحياة السياسية ويسترد دورة الفعال والقوي في الشارع المصري.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد للواء أركان حرب دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، والذي وقع استمارة عضوية الوفد، مؤكدًا بأن الدكتور السيد البدوي قامة وطنية كبيرة وكان له دور كبير في تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني، وعمل بجد واجتهاد لصالح الدولة المصرية ضد نظام الإخوان

ومن جانبه رحب الدكتور السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد بانضمام اللواء أركان حرب دكتور محمد نعيم محافظ الغربية الأسبق، مؤكدا أنه قيمة وطنية كبيرة، وخدم مصر فى مواقع متعدده ،وله بصمات واضحة فى الغربية إبان توليه منصب المحافظ، حيث أحدث نهضة حقيقية .

وأوضح "البدوى" أن الوفد هو حزب معارض ديمقراطي كمعارضة رشيدة وطنية ﻻ تتعارض مع التنمية بل تدعمها، وأيضا تعمل على رفع مناعة المواطن المصري ضد الشائعات والأساليب التي تنتهجها الجماعات المتطرفة.

ووصف اللواء أركان حرب دكتور محمد نعيم عودة الدكتور السيد البدوي لرئاسة الوفد بأنها "قبلة الحياة" للحزب، مشيرًا بأن حزب الوفد منذ فوز الدكتور السيد البدوي بدأ في نشاطة مرة أخرى واستقطاب شخصيات مرموقة ولها ثقل في المجتمع وتكوين كوادر هامة ووضع سياسات للحزب وذلك ليعود الحزب إلى وضعه المعتاد ومكانته كما كان في الأربعينيات والخميسنيات والفترة السابقة، وذلك لثقل الدكتور سيد البدوي في الحياة السياسية وخبرته الكبيرة وله رؤية لاستعادة الحزب وجميعنا سنتكاتف خلفه لتحقيق هذه الرؤى التي ستخدم الحزب والوطن.

وأكد محافظ الغربية الأسبق على أن حزب الوفد خلال الفترة القادمة سيكون له دور سياسي قوي ويكون له دور مشرف في التمثيل البرلماني سواء في المجالس المحلية أو في انتخابات 2030 في مجالس النواب والشورى بالرغم من أن أعداد كراسي حزب الوفد في البرلمان والشورى ليس كثيرًا لظروف معينة، ولكن بوجود الدكتور السيد البدوي على رأس الحزب سيعمل على إعادة تشكيل الحزب وتنظيم الأوراق، ونحن معه ندعمه ونؤيده وخلال الفترة القادمة نستعد للمحليات ليكون للحزب نصيب قوي يتماشى مع وضع حزب الوفد بما أنه من أقدم الأحزاب المصرية العريقة.

وأوضح اللواء أركان حرب دكتور محمد نعيم بأنه تقدم إلى الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد بمقترح بإنشاء مركز بحثي لدراسات التنمية المستديمة، مشيرًا بأن هذا المركز سيخدم الحزب في وضع الرؤى والسياسات للمشاكل والتحديات اللي نواجهها في المرحلة الحالية أو المرحلة القادمة وتماشيًا مع السياسة العامة كحزب معارض مسؤول وطنيًا.

وعلق اللواء أركان حرب دكتور محمد نعيم على الحرب الإيرانية بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي على ايران له أهداف خفية إن أمعنا النظر في الموضوع، سنجد أن من بين هذه الأهداف الخفية هي الإستيلاء على النفط والبترول والممرات البحريه لكي تفرض إسرائيل وأمريكا هيمنتها على منطقه الشرق الأوسط وقد تكون هذه خطوة لأهداف أخرى من تقسيم الشرق الاوسط الى دوليات دوليات يسهل السيطرة عليها ولكن مصر ستقف بالمرصاد لهذه المخططات.

وأشار اللواء محمد نعيم بأن العالم كله تأثر بحرب إيران ومصر جزء من العالم فبالتالي مصر تأثرت بها اقتصاديًا من خلال دخل قناة السويس وارتفاع أسعار الطاقة في نواحي كثيرة في الحياة، وبالتأكيد أن المواطن المصري يشعر بهذا التأثير في غلاء معظم السلع المعيشية أو التموينية، فأصبحت الحرب وسيلة لتحقيق هذه الأهداف، ولكن لن تفرض السيطرة أو الهيمنة على دول المنطقة من القوى العالمية في أمريكا، خاصة بأن مصر موقفها واضح في الحرب ضد ايران، وأن مصر موقفها واضح بأنها مع دول الخليج قلبًا وقالبًا وضد الاعتداء الإيراني على دول الخليج والدول العربية والشقيقة خاصة بأنها الدول العربية والشقيقة ساندت مصر كثيرًا ومصر لن تنسى دور دول الخليج في موقفها في كل المواقف السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد محافظ الغربية الأسبق على أن قانون المحليات الجديد لن يطول انتظاره، وأرى أن الوفد

بالحراك الموجود فيه حاليا سيحصل على نسبة مشرفه فى مقاعد المحليات القادمة.