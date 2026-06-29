تعيين روحي العربي أمينًا مساعدًا لأمانة المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن

أعلنت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن صدور قرار بتشكيل هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية، وقد تضمن تعيين روحي محمد العربي أمينًا مساعدًا للأمانة، وذلك في إطار توجه الحزب نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات المؤسسية لدعم منظومة العمل الحزبي وتعزيز دور المجالس المحلية في خدمة المواطنين.

تعديلات مستقبل وطن

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون الأحزاب السياسية، والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وفي إطار إعادة هيكلة الأمانات النوعية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز من كفاءة الأداء التنظيمي، ويدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية.

من جانبه، أعرب روحي العربي عن اعتزازه بثقة قيادة حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل مسؤولية وطنية كبيرة، وأنه سيعمل بالتعاون مع جميع قيادات وأعضاء الأمانة على تنفيذ رؤية الحزب، وتعزيز دوره في خدمة المواطنين، ودعم جهود الدولة في مختلف ملفات التنمية، بما يحقق الصالح العام ويعزز من مكانة المجالس المحلية باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية والخدمات على مستوى المحافظات.

تغييرات مستقبل وطن

وفي ختام تصريحاته، أعرب روحي العربي عن خالص شكره وتقديره إلى النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وإلى الدكتور صالح الشيخ، أمين أمانة شؤون المجالس المحلية بالحزب، على الثقة الغالية التي منحاها له باختياره أمينًا مساعدًا للأمانة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة وحافزًا لبذل أقصى الجهود خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق مع قيادات وأعضاء الأمانة، بما يسهم في دعم توجهات الحزب، وخدمة المواطنين، وتعزيز دور المجالس المحلية في تحقيق أهداف التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.