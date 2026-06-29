الساحر الغاني يفجر مفاجأة لمصر بشأن مباراة الأرجنتين .. ماذا يحدث؟

أثار ساحر غاني موجة واسعة من الجدل بعد إطلاقه توقعًا مثيرًا بشأن مواجهة منتخب الأرجنتين ونظيره الرأس الأخضر في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب كاب فيردي، قد تأهل وصيفًا عن المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح في الحصول على 3 نقاط، متفوقًا على الثنائي، أوروجواي، والسعودية.

موعد مباراة الأرجنتين وكاب فيردي

يلتقي منتخب الأرجنتين، نظيره، كاب فيردي، في الواحدة صباح يوم السبت 4 يوليو المقبل، على ملعب هارد روك، في ميامي الأمريكية، لحساب دور الـ 32 ببطولة كأس العالم 2026.

وفي حال نجاح الأرجنتين في تجاوز كاب فيردي سيضرب موعدًأ مع مصر في دور الـ 16 بكأس العالم، حال تفوق الفراعنة على استراليا في الدور 32.

مفاجأة الساحر الغاني للأرجنتين

أكد الساحر الغاني نانا كواكو بونسام، أن المنتخب الإفريقي قادر على تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت البطولة وإقصاء بطل العالم من المنافسة.

ويحمل هذا التوقع أهمية خاصة بعدما لفت الساحر الغاني الأنظار في وقت سابق، إثر حديثه قبل مباراة إنجلترا وغانا، عندما زعم أن المهاجم الإنجليزي هاري كين لن ينجح في هز الشباك خلال اللقاء.

وبالفعل انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليعتبر كثيرون أن توقعه السابق زاد من الاهتمام بأي تصريحات جديدة يدلي بها، رغم أنها تبقى في إطار التنبؤات غير المستندة إلى أسس علمية.

وفي أحدث تصريحاته، أكد بونسام أن منتخب الرأس الأخضر سيحقق مفاجأة مدوية بإقصاء المنتخب الأرجنتيني من البطولة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المنتخب الأرجنتيني يعد أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، ويضم بين صفوفه النجم ليونيل ميسي الذي يقود كتيبة التانجو في النسخة الحالية من المونديال.

هل تصدق نبوءة الساحر الغاني؟

وصل منتخب الرأس الأخضر إلى هذه المواجهة بعدما نجح في بلوغ دور الـ32 عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاث نقاط، خلف منتخب إسبانيا المتصدر، ليواصل كتابة تاريخ جديد في مشاركاته الدولية ويمنح جماهيره حلم تحقيق إنجاز غير مسبوق.

ورغم أن الفوارق الفنية والتاريخية تصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، فإن مباريات كأس العالم لطالما شهدت مفاجآت قلبت كل التوقعات، وهو ما يمنح تصريحات الساحر الغاني مساحة إضافية من الاهتمام، حتى وإن تعامل معها كثيرون باعتبارها مجرد محاولة لإثارة الجدل قبل المباراة المرتقبة.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم صافرة البداية لمعرفة ما إذا كانت الأرجنتين ستواصل مشوارها بثبات نحو الأدوار المتقدمة، أم أن الرأس الأخضر سيتمكن من تحقيق مفاجأة تاريخية تهز أركان البطولة، لتظل النتيجة النهائية وحدها هي الفيصل بعيدًا عن جميع التوقعات والتكهنات.