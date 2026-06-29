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ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة الأرجنتين وميسي في دور الـ16 بكأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إبراهيم: أتمنى مواجهة الأرجنتين وميسي في دور الـ16 بكأس العالم

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
رباب الهواري

كشف ياسر إبراهيم، مدافع منتخب مصر، عن طموحه بمواجهة منتخب الأرجنتين في حال تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اللعب أمام أبطال العالم سيكون تحديًا كبيرًا يتمنى خوضه.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة والتأهل إلى الدور التالي.

حلم مواجهة ميسي والأرجنتين

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”، قال ياسر إبراهيم: “أتمنى مواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم”، في إشارة إلى رغبته في خوض مواجهة من العيار الثقيل أمام بطل العالم، الذي يضم بين صفوفه النجم ليونيل ميسي.

كواليس المشادة مع ميسي

كما استعاد مدافع الأهلي ومنتخب مصر ذكرياته خلال مواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية، موضحًا أنه دخل في مشادة مع ليونيل ميسي خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوضح ياسر إبراهيم أن الواقعة جاءت بعدما تعرض زميله مروان عطية لشد عضلي وسقط على أرض الملعب، بينما واصل لاعبو إنتر ميامي اللعب، وكادوا أن يسجلوا هدفًا في مرمى الأهلي، وهو ما أثار غضبه ودفعه للاعتراض.

“داخل الملعب لا أعترف إلا بالفوز”

وأكد مدافع منتخب مصر أنه يحترم ليونيل ميسي ويعتبره أفضل لاعب في العالم، لكنه شدد على أن الأمور تختلف تمامًا داخل المستطيل الأخضر، قائلاً: “أنا لا أحب الهزيمة، وميسي أفضل لاعب في العالم، لكن داخل الملعب يكون هدفي الوحيد هو الفوز، وهو أيضًا يسعى للانتصار”.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن المشادة لم تتطور، موضحًا أن ميسي لم يفهم حديثه بسبب حاجز اللغة، إذ يتحدث النجم الأرجنتيني باللغة الإسبانية، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد انفعال طبيعي يحدث في أجواء المباريات التنافسية

ياسر إبراهيم منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم

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