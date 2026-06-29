مدرب الرأس الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين: لا شيء مستحيل.. ومواجهة ميسي مصدر فخر لبلادنا

أكد بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، جاهزية فريقه لمواجهة منتخب الأرجنتين في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن لاعبيه سيدخلون اللقاء بعزيمة كبيرة رغم قوة المنافس.

وقال بوبيستا إن منتخبه فخور بما حققه حتى الآن، مضيفًا: "أثبتنا مرة أخرى أننا بلد صغير، لكننا نقاتل من أجل تحقيق طموحاتنا، وبالنسبة لنا لا يوجد شيء مستحيل".

وأشار مدرب الرأس الأخضر إلى أن مواجهة الأرجنتين تمثل شرفًا كبيرًا لمنتخب بلاده، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، لافتًا إلى أن العديد من أبناء الرأس الأخضر هاجروا إلى الأرجنتين منذ سنوات طويلة.

وأضاف: "لدينا الرغبة في تقديم أسلوبنا وهويتنا بغض النظر عن هوية المنافس. سنخوض المباراة بعزيمة ومسؤولية، ونعلم أن الأرجنتين تضم أفضل لاعبي العالم، وأن ليونيل ميسي هو، بالنسبة لكثيرين، أفضل لاعب في التاريخ".

واختتم بوبيستا تصريحاته مؤكدًا أن مواجهة الأرجنتين في الأدوار الإقصائية تمثل مصدر فخر لشعب الرأس الأخضر، موضحًا أن أحد أهداف المنتخب منذ بداية البطولة هو التعريف ببلاده أمام العالم، مؤكدًا أن مواجهة منتخب يقوده ميسي تعد إنجازًا في حد ذاته، بغض النظر عن نتيجة المباراة.