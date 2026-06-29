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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب كندا يؤكد تفوقه بمجموعة من الأرقام المميزة

منتخب كندا
منتخب كندا
حسام الحارتي

واصل المنتخب الكندي مستواه المتميز في كأس العالم FIFA 2026™ وصنع تأهلاً تاريخياً إلى الدور ثمن النهائي من البطولة محققاً عدداً من الأرقام المميزة 

وحقق المنتخب الكندي أرقاما مميزة خلال البطولة وجاء كالتالي:-

بعد قيامه بسبع تسديدات على مرمى جنوب إفريقيا، أصبح منتخب كندا الأكثر تسديداً على المرمى من بين جميع المنتخبات في كأس العالم 2026، كما أن تسديداته الـ28 هي الأعلى في السجلات (منذ 1966) لمنتخب من اتحاد الكونكاكاف في نسخةٍ واحدةٍ (بالتساوي مع المكسيك في 1986).

هدف ستيفن أوستاكيو لكندا هو أول هدف فوز في الدقيقة 90 في مباراة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ عام 2018 (ناصر الشاذلي لبلجيكا ضد اليابان).

وتألق أوستاكيو لاعب المنتخب الكندي بشكل لافت في المواجهة إذ بالإضافة إلى أنه أحرز هدف الفوز فقد صنع خمس فرص من كرات ثابتة في هذه المباراة، وهو الأكثر في السجلات (منذ 1966) للاعب في مباراةٍ بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، بالتساوي مع أندريا بيرلو ضد ألمانيا في نصف نهائي 2006.   

المنتخب الكندي كأس العالم FIFA 2026 جنوب إفريقيا كأس العالم 2026 الأدوار الإقصائية

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