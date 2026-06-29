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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيسي مارش يشيد بلاعبي كندا: أنتم أبطال الوطن ومستقبل كرة القدم

جيسي مارش
جيسي مارش
رباب الهواري

حرص المدير الفني لمنتخب كندا، جيسي مارش، على توجيه رسالة مؤثرة إلى لاعبيه عقب نهاية مباراتهم في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما قدمه الفريق طوال الفترة الماضية يمثل مصدر فخر لكل الجماهير الكندية، بغض النظر عن نتيجة اللقاء.

وأكد مارش في حديثه داخل غرفة الملابس أن اللاعبين التزموا بالخطة التي عملوا عليها طوال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنهم نجحوا في بناء شخصية قوية وهوية واضحة للمنتخب، وهو ما انعكس على الأداء داخل الملعب. وأضاف أن الروح القتالية والانضباط والإصرار كانت من أبرز السمات التي ميزت الفريق طوال مشواره.

وأوضح أن الجهاز الفني كان يؤمن دائمًا بقدرة اللاعبين على تقديم كرة قدم قوية تعكس طموحات المنتخب، مشددًا على أن الجميع أثبت استحقاقه لارتداء قميص كندا والدفاع عنه بكل قوة.

ووجه المدرب رسالة خاصة إلى لاعبيه، مؤكدًا أنهم أبطال كندا الحقيقيون، وأنهم قدموا نموذجًا يُحتذى به للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الأطفال الذين يحلمون بممارسة كرة القدم في البلاد سيعتبرون هذا الفريق مصدر إلهام، لما أظهره من شجاعة وإصرار وروح جماعية.

وأضاف أن مستقبل كرة القدم في كندا أصبح أكثر إشراقًا بفضل ما حققه اللاعبون من تطور وما قدموه من مستويات مميزة أمام المنتخبات الكبرى، مؤكدًا أن تأثير هذا الجيل سيمتد لسنوات طويلة.

واختتم مارش حديثه بالتأكيد أن لاعبيه قاتلوا حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، ولم يتوقفوا عن السعي لتحقيق الفوز، وهو ما يعكس العقلية التي يتمتع بها هذا المنتخب. وشدد على أن الجميع يجب أن يشعر بالفخر بما تحقق، سواء داخل الملعب أو خارجه، لأن الفريق نجح في ترسيخ شخصية تنافسية واحترام كبير على الساحة الدولية.

وأكد أن ما قدمه منتخب كندا في البطولة يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطور كرة القدم بالبلاد، وأن هذه المجموعة من اللاعبين وضعت أساسًا قويًا يمكن البناء عليه خلال السنوات المقبلة، مختتمًا رسالته بتكرار عبارته المؤثرة: “أنتم أبطال كندا، وستبقون مصدر فخر لكل أبناء الوطن.

كأس العالم كندا جنوب افريقيا اخبار الرياضةً

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