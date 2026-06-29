وكيل إعلام النواب: ضياء رشوان أكد عدم تعيين مستشارين له حتى الآن

قالت إنجي أنور، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أكد أنه لم يصدر أي قرار من وزارة الدولة للإعلام بتعيين أي من الأسماء التي تم نشرها في الساعات الأخيرة داخل الوزارة، مشيرة إلى أن كل من سيتم الإعلان عنهم لاحقًا سيكونون متعاقدين ولن يتجاوز مدة العام.

وأكدت خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار اليوم، أن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أكد أن نشر هذا الخبر دون انتظار بيان وزارة الدولة للإعلام يُعد “كارثة”، مشددة على أنه لن يكون هناك مستشارين داخل الوزارة.

وزارة الدولة للإعلام لا تزال تحت الإنشاء

وأضافت أن وزارة الدولة للإعلام لا تزال تحت الإنشاء، وأن عدد العاملين بها يبلغ 37 فقط، ولن يتجاوز العدد 120 عاملًا بأي حال من الأحوال.

وأوضحت أن معايير الاختيار تعتمد على: المهنية (وجود خبرة كافية في التخصص)، والمصداقية، إلى جانب تحقيق تنوع جيلي وتنوع في الرؤى.