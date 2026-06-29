لم يصدر أي قرار .. ضياء رشوان ينفي تعيين مستشارين في وزارة الدولة للإعلام

نفى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ما تم تداوله اليوم الاثنين بشأن تعيين مستشارين داخل الوزارة، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار من وزارة الدولة للإعلام بشأن تعيين مستشارين.



وتعليقًا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول هذا الأمر، قال رشوان، خلال اجتماع لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة النائبة ثريا البدوي إن "بعض الزملاء ربما يتمنون أو يتوقعون"، مشددًا على أن واقع الحال يؤكد أن وزارة الدولة للإعلام بدأت من الصفر، إذ لم يكن لديها مقر أو موظفون أو ميزانية أو وحدة حسابية.

لم يستند إلى أي تواصل مع الوزارة للتحقق من مدى صحة

وأضاف أن وزارة الدولة للإعلام لا تزال حتى الأول من يوليو الجاري على ذمة مجلس الوزراء، وهو ما يعكس طبيعة المرحلة التأسيسية التي تمر بها الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن جميع ما نُشر بشأن تعيين مستشارين لم يستند إلى أي تواصل مع الوزارة للتحقق من مدى صحة أو مصداقية هذه المعلومات، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الأخبار.