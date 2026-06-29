شباب النواب: إستاد المصري يحظى باهتمام القيادة السياسية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي والنائب حسن عمار بطلب بشأن تعثر استكمال أعمال إنشاء استاد النادي المصري ببورسعيد، محملين وزارة الشباب والرياضة والجهات التنفيذية مسؤولية التأخير وارتفاع التكاليف.



وخلال كلمته أكد النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،أن ملف استاد النادي المصري “ليس قضية بورسعيد فقط، بل هو كيان رياضي كبير اهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

لا نغفل دور النائب محمود حسين



وأشاد سويلم بالدور الذي لعبه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق في هذا الملف، وهو ما أكد عليه النائب محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.



وقال النائب ثروت سويلم : "لا نغفل دور النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب السابق .. كان له دور كبير ونجح من خلال علاقته بوزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط في توفير الاعتمادات المالية وإنشاء استاد النادي المصري في موقعه الحالي وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة انشاء الاستاد وإقامته في مكانه الحالي .



وحول أسباب التعثر، أوضح سويلم أن "الشركة المنفذة هي المسؤولة مباشرة عن المشروع، ولكن وزارة الشباب والرياضة يجب أن تضع جدولاً زمنياً ملزماً للانتهاء".

وكشف سويلم أنه كان من المخط افتتاح الاستاد في يوليو المقبل"، مؤكداً ضرورة تدارك التأخير الحالي لرفع المعاناة عن النادي

وجماهيره.