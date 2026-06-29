بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة صيفية جريئة خلال أحدث ظهور لها في مدينة الإسكندرية، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنال إعجاب آلاف المتابعين الذين أشادوا بأناقتها واختيارها المختلف للأزياء.

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

وجاءت إطلالة مي سليم مستوحاة من أسلوب النجمة العالمية شاكيرا، حيث ارتدت فستانًا أسود قصيرًا تميز بتصميم مكشوف عند منطقة الصدر، وزُين بشراشيب طويلة أضفت حركة وحيوية على الإطلالة، وهو ما منحها مظهرًا عصريًا يناسب أجواء الصيف.

فستان أسود وشراشيب طويلة تخطف الأنظار

اعتمدت مي سليم على تصميم بسيط لكنه لافت، إذ جاء الفستان باللون الأسود مع شراشيب طويلة تنسدل من أطرافه بطريقة أنيقة، وهو من الصيحات الرائجة في عالم الموضة خلال الموسم الحالي، خاصة في الإطلالات الصيفية والحفلات الشاطئية.

كما تركت شعرها البني منسدلًا على ظهرها، ليصل إلى أسفل الظهر، ما منحها مظهرًا ناعمًا ومتناسقًا مع أجواء البحر.

مكياج هادئ ولمسات بسيطة لمى سليم

واختارت مي سليم مكياجًا هادئًا أبرز ملامح وجهها الطبيعية، مع لمسات بسيطة ركزت على إشراقة البشرة، بينما اكتفت بإكسسوارات قليلة حتى يظل التركيز على تصميم الفستان.

وظهرت الفنانة أيضًا حافية القدمين أثناء التقاط الصور على الشاطئ، في مشهد عكس الأجواء الصيفية الهادئة والطبيعة الساحرة لعروس البحر الإسكندرية.

تفاعل واسع من الجمهور

حصدت صور مي سليم تفاعلًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها ورشاقتها، فيما رأى عدد من المتابعين أن إطلالتها تحمل طابعًا قريبًا من أسلوب النجمة العالمية شاكيرا، خاصة بسبب الشراشيب التي أضفت حركة مميزة على الفستان.

كما أثنى آخرون على اختيارها للإطلالة البسيطة والأنيقة التي جمعت بين الجرأة والرقي، مؤكدين أنها نجحت في لفت الأنظار دون مبالغة.

مي سليم تواصل مشاركة جمهورها لحظاتها الصيفية

تحرص مي سليم خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وأنشطتها اليومية، سواء من خلال جلسات التصوير أو رحلاتها الصيفية، وهو ما يلقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين ينتظرون دائمًا أحدث صورها وأخبارها.

مي سليم

مي سليم بأطلالة جذابة