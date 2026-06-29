الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتي مقجة وسركم بمحور النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني، يوم الاثنين عن تطهير منطقتي مقجة وسركم بمحور النيل الأزرق، بعد معارك ضارية في مواجهة فلول المليشيا المتمردة خاضتها قوات الفرقة الرابعة مشاة وقوات الاسناد.

وقال الجيش السوداني إنه "مواصلة لانتصاراتها في محور النيل الأزرق تمكنت القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها من تطهير منطقتي مقجة وسركم بعد معارك ضارية في مواجهة فلول المليشيا المتمردة خاضتها قوات الفرقة الرابعة مشاة وقوات الاسناد انتهت بسيطرة قواتنا على تلك المناطق و تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف الجيش السوداني في بيان أن "عمليات التمشيط ومطاردة العدو تتواصل لتأمين المناطق التي تم تطهيرها والانتشار الميداني لضمان الاستقرار وبسط الأمن ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة".