وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا وسلطنة عُمان تعملان بشكل مشترك على خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الدوليين لإزالة الألغام من مضيق هرمز، بما يضمن أمن الملاحة البحرية.

وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، عقب لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق في قصر الإليزيه، أن الجانبين اتفقا على التعاون مع الشركاء لإزالة الألغام من المضيق، بهدف تأمين الممرات البحرية وضمان حرية عبور السفن دون أي قيود.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج، وتزايد المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.