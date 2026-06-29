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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يعاود الصعود عالمياً.. والأسواق تترقب تطورات مضيق هرمز

ارتفاع أسعار النفط من جديد عالمياً اليوم
ارتفاع أسعار النفط من جديد عالمياً اليوم
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، بعدما أظهرت هجمات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران هشاشة الاتفاق المؤقت بينهما لإنهاء الحرب، لكن المكاسب تقلصت ‌بفعل توقعات باستمرار تعافي حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز.
واتفقت طهران وواشنطن على استئناف المحادثات بشأن مضيق هرمز، مما عزز الآمال في إنقاذ اتفاق وقف الحرب المؤقت الذي تعرض للخطر بعد تبادل هجمات على مدى أيام، وفقاً لرويترز. 

النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.1 بالمئة لتصل إلى 72.76 دولار للبرميل ⁠بحلول الساعة 1324 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا أو 1.44 بالمئة ليصل إلى 70.23 دولار للبرميل.

وقال أخيلياس جورجولوبولوس، المحلل لدى شركة إكس.إم للوساطة "قد تظل علاوة المخاطر المرتبطة بالحرب قائمة إلى أن تهدأ الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل كامل، مع تراجع وتيرة الأخبار المرتبطة بالتوترات".
 

وانخفض برنت 10.6 بالمئة الأسبوع الماضي، في ثالث انخفاض أسبوعي، بعد أن ارتفعت شحنات النفط عبر المضيق إلى أعلى مستوى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير.


وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة ‌صدرت اليوم ⁠الاثنين "لا تزال هناك مخاطر كثيرة تواجه سوق النفط. ومع ذلك، يبدو أن الأطراف في السوق تركز على ما قد يعنيه استمرار انتعاش تدفقات النفط بالنسبة للتوازن العالمي... يترك ذلك بوضوح مخاطر كبيرة قد تدفع للصعود إذا ثبت أن تعافي الإمدادات سيتسم بالبطء".

وأظهرت ⁠بيانات شحن أن منتجي النفط والغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط يواصلون عمليات التحميل رغم تعرض سفن لهجمات جديدة في مضيق هرمز وتجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ⁠في الأيام القليلة الماضية.

النفط يتراجع 2% مع استئناف الشحن عبر مضيق هرمز


واستأنفت أرامكو السعودية يوم الجمعة تحميل النفط الخام في رأس تنورة غربي مضيق هرمز بعد توقف دام قرابة أربعة أشهر.
واستمرت عمليات التحميل ⁠حتى بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة للشركة أمس الأحد في رأس تنورة، مما أسفر عن مقتل 14. ولم تعرف بعد أسباب تحطمها.

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