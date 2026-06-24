هبوط حاد في أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات على عودة الملاحة في هرمز

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء مواصلة الخسائر التي تكبدتها هذا الأسبوع، وجرى تداولها قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، وسط مؤشرات على أن المزيد من ناقلات النفط العالقة ستغادر مضيق هرمز.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 96 سنتا، أو 1.3 بالمئة إلى 76.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وتراجعت ‌العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.3 بالمئة، إلى 72.29 دولار للبرميل، وفقاً لرويترز.

وفي وقت لاحق نزلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 75.93 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل مارس.



وانخفض الخامين القياسيين 1٪ تقريبا أمس الثلاثاء عند التسوية.



وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا "أدت المؤشرات على عودة حركة ناقلات النفط تدريجيا إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، إلى جانب مفاوضات وقف إطلاق النار ⁠الجارية وتوقعات عودة كميات إضافية من النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات بشكل كبير".

وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بعد أن منحت واشنطن طهران إعفاء من العقوبات لمدة 60 يوما عقب محادثات أولية، مما يسمح لها ببيع النفط، ومع تراجع حدة الأعمال القتالية في لبنان.



وقال توموميتشي أكوتا كبير خبراء الاقتصاد في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه للأبحاث والاستشارات "تأثرت أسعار النفط الخام سلبا بسبب الآمال في تهدئة حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف شحنات النفط عبر مضيق هرمز".

وأضاف "قد يؤدي إحراز مزيد من التقدم في المفاوضات النووية إلى عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب".

واتفقت سلطنة عُمان وإيران أمس الثلاثاء على المضي قدما في مناقشات حول إدارة الملاحة في المضيق. وقال ‌وزير ⁠الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم عبور ستشكل انتهاكا للقانون الدولي.



ولا يزال الغموض يكتنف استمرارية الاتفاق.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي "إلى أجل غير مسمى"، في حين أكدت طهران أنها لم تقدم أي تنازلات من هذا القبيل خلال المفاوضات.

ويراقب المستثمرون أيضا مدى سرعة تمكن المنتجين في الشرق الأوسط من استئناف الصادرات، وما إذا ⁠كانت سفن إضافية ستدخل المنطقة.



وقال مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس للأنباء إن المرور عبر المضيق يسمح لعدد محدود من السفن يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ثلاث ناقلات عملاقة عالقة عبرت المضيق أمس الثلاثاء. وأشارت المنظمة ⁠البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن خطة إجلاء جارية لتمكين مئات السفن العالقة من الإبحار عبر المضيق، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات ⁠من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت بمقدار 765 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو.

وتوقع تسعة محللين في استطلاع لرويترز أن مخزونات النفط الخام انخفضت في المتوسط بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.