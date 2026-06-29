استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة واقتحامات إسرائيلية متواصلة بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الإثنين/، استُشهاد طفل متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن طفل يدعى أمير أحمد جواد جابر (15 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر أطلقهما عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي أم الشرايط بالبيرة.

وكان الطفل جابر، قد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها حي أم الشرايط وإطلاقها النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة جدا، ليعلن لاحقا استشهاده. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال قتلت 54 طفلا وفتى فلسطينيا في الضفة الغربية خلال عام 2025، قُتل معظمهم في ظروف لم يكونوا يشكلون فيها تهديدا مباشرا.

وأوضحت المنظمة أن 21 طفلا وفتى قُتلوا رغم عدم مشاركتهم في أي مواجهات، حتى عندما شهدت محيطاتهم مواجهات تخللتها عمليات رشق حجارة أو إلقاء عبوات أو إطلاق نار، فيما قُتل 13 آخرون بزعم رشقهم الحجارة باتجاه قوات أو طرق، دون تسجيل إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جيوس شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها، ومنعت تنقل المواطنين، مضيفة أن قوات الاحتلال داهمت الحارة الغربية في القرية، واقتحمت منزلي المواطنين مشرف القدومي ومرشد القدومي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شرق رام الله، وقرية المغير شمال شرق المحافظة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في عدة أحياء من بلدة سلواد، كما اقتحمت قرية المغير، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بين بلدتي سلواد ويبرود شرق رام الله، وآخر عند المدخل الغربي لقرية المغير، حيث دققت في هويات المواطنين وفتشتهم ونكلت بهم، دون أن يبلغ عن تسجيل أي اعتقالات.