طلبت أغنية كل أسبوع| عزيز الشافعي يكشف تفاصيل عودة شيرين

حل الشاعر والملحن عزيز الشافعي ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، في حلقتين تُعرضان اليوم الأحد وبعد غدٍ الاثنين 6 يوليو، حيث يستعرض أبرز محطات رحلته الفنية وتجربته في عالم الموسيقى.

وقال الشافعي، إن :"شيرين عبدالوهاب كانت تعيش فترة صعبة ومرت وتحدثت معي من أجل تقديم أعمال فنية وقعدنا واتكلمنا وطلبت عمل اغنية دراما اطلعها من قلبي وده كان مود تعيشه وبالفعل تم تنفيذ هذه الأغنية ونزلت وكسرت الدنيا".

وتابع أن :"طلبت كمان عمل اغنية كل أسبوع، وشيرين متعودة على النجاح واي حاجة تعملها تنجح وتكسر الدنيا، ونزلت اغاني كثيرة وتوهج حقيقي لشيرين عبدالوهاب".