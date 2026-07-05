بدموع مؤثرة.. كريمة تستغيث: «بنتي نفسها أبوها يحضنها بعد 10 سنين من الغياب»

كشفت كريمة تفاصيل معاناتها مع طليقها، مؤكدة أنه انفصل عنها منذ أكثر من عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يحرص على التواصل مع ابنتهما الوحيدة أو متابعتها، رغم تمتعه بظروف مادية جيدة، وهو ما تسبب في معاناة نفسية كبيرة للطفلة.

وخلال استضافتها في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، ظهرت كريمة متأثرة بالبكاء، مؤكدة أن أمنية ابنتها الوحيدة هي أن ترى والدها ويحتضنها ولو لمرة واحدة، مشيرة إلى أنها فوجئت بطلبه منها تحمل تكاليف انتقاله حتى يتمكن من زيارتها.

الانفصال ورغبةً في الحفاظ على الأسرة

وأضافت أن حياتها الزوجية شهدت العديد من الأزمات، موضحة أنها كانت تعمل مساعدة للفنانة سلوى عثمان، وأن طليقها كان يحصل على راتبها بالكامل، إلى جانب تعرضها للعنف خلال فترة زواجهما، مؤكدة أنها تحملت تلك الظروف خوفًا من الانفصال ورغبةً في الحفاظ على استقرار أسرتها.

اهتمام والدها وسؤاله عنها

وأشارت إلى أن ابنتها تعاني نفسيًا بسبب غياب والدها، خاصة مع تعرضها لتعليقات مؤذية من بعض الأطفال بسبب انفصال والديها، مؤكدة أن الطفلة لا تطلب سوى اهتمام والدها وسؤاله عنها بين الحين والآخر.

وأثارت تصريحات كريمة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت باكية على الهواء، مطالبة بمنح ابنتها حقها في رؤية والدها والحصول على الدعم والاحتواء الذي تحتاج إليه.