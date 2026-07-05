أستاذ تاريخ: الأوكتاجون امتداد للتطور الاستراتيجي للدولة ويعكس مرحلة جديدة من بناء مصر

أكد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون" داخل العاصمة الإدارية الجديدة يأتي في إطار تطور تاريخي شهدته مصر عبر العصور، مشيرًا إلى أن الدولة غيّرت عاصمتها أكثر من 20 مرة وفقًا لمقتضيات وضرورات استراتيجية.

وأوضح "شقرة" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن نقل مقر الحكم في عهد الخديو إسماعيل من قلعة صلاح الدين إلى قصر عابدين كان أيضًا استجابة لاعتبارات تتعلق بتطوير إدارة الدولة، معتبرًا أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمّه من منشآت استراتيجية، وفي مقدمتها "الأوكتاجون"، يندرج ضمن هذا السياق التاريخي.

وأضاف أن وجود مقر متطور لوزارة الدفاع والقيادة الاستراتيجية يعكس حرص الدولة على امتلاك بنية عسكرية وإدارية تواكب أحدث النظم العالمية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل استكمالًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء "الجمهورية الجديدة".



وقال شقرة إن حجم المشروعات التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، ومنها "الأوكتاجون"، وشبكة الأنفاق، والمدن الجديدة، ومشروعات التنمية في سيناء، إلى جانب النمو السكاني الذي تجاوز 100 مليون نسمة، يعكس ملامح "شخصية جديدة لمصر" تختلف عن الصورة التي تناولتها الأدبيات التاريخية في السابق.

مواصلة مواجهة الفساد



وأشار أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إلى أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي فرضت أعباءً يتحملها جميع المواطنين، لكنها تأتي في إطار جهود تطوير الدولة، مؤكدًا أهمية إلقاء الضوء على ما تحقق من إنجازات، مع مواصلة مواجهة الفساد وتعزيز الوعي العام، داعيًا وسائل الإعلام إلى الاهتمام بهذه القضايا وتقديمها بصورة متوازنة.