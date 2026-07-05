جيدا منصور تتصدر الترند وتتحول قصتها إلى قضية رأي عام بمسلسل أندر ايدج

تصاعدت الأحداث بمسلسل أندر ايدج وكشفت المزيد من الأسرار المحيطة باختفاء جيدا منصور لتتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب مقطع الفيديو الذي يوثق واقعة الاعتداء عليها على يد زميلتيها داليدا وملك داخل حمام المدرسة.

وذلك ضمن أحداث الحلقة الرابعة بمسلسل أندر ايدج الذي يُعرض على إم بي سي شاهد متصدراً قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة.



مع ظهور عقد زواج عرفي يجمعها بـ"سيد"، إلى جانب الكشف عن حملها من شخص مجهول، يُفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول حقيقة ما تعرضت له هنا قبل اختفائها. وبالعودة بالأحداث إلى ما قبل واقعة التعدي، نكتشف أن زواج هنا من سيد ما هو إلا حل لجأت إليه هنا باقتراح من ناهد للنجاة من يدي أعمامها ذوي الأصول الصعيدية، والذين إذا علموا بخبر حملها فسوف يقتلونها.



وفي سياق متصل، تتمكن الشرطة من القبض على "محفوظ" والد هنا، أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية تعود لطليقته (رحمة يوس) بعدما استولى عليها، لتكتشف الجهات الأمنية وجود سلسلة تخص هنا بين المضبوطات، لتتجه أصابع الاتهام إليه ويتواصل التحقيق معه.

وبالتوازي مع هذا، تكشف الأحداث السابقة للواقعة، وجود علاقة عاطفية بين هنا وعلي، ما يثير الشكوك في كون علي هو الرجل المجهول وراء حمل هنا، وتتسع بذلك دائرة الاتهامات وراء اختفاء هنا، لتشمل داليدا، حبيبة علي والتي تحمل لهنا مشاعر كره وغيرة شديدين، والأب المحمل بالعادات والتقاليد الصعيدية، وعلي، بدافع حماية نفسه من ورطة حملها.



مسلسل أندر ايدج من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، وتجسد چيدا منصور بطولته إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود.