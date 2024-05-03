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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر تراجعا قاسيا على خلفية تراجع سعر الدولار، وإعلان صفقة رأس الحكمة التي تدر للبلاد مليارات الدولارات، فبحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية تراجع سعر طن الحديد بقوة بعد تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024.

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وأوضح أحمد الزيني خلال مداخلة تليفزيونية بعد مشروع رأس  الحكمة انخفض الحديد تدريجيا وصولا إلى 41 ألف جنيه مع بداية الشهر الجاري، موضحا أن انخفاض سعر العملة لـ 48 جنيها حاليا ساهم في تراجع أسعار الحديد حيث كانت مصانع الحديد تشتري الدولار خلال الأزمة من السوق السوداء بحوالي 70 جنيها، و خلال أزمه عدم توافر العملات كانت مصانع الحديد تعمل بنسبة 40% من طاقتها وفى الوقت الحالي تعمل بكامل الطاقة.

أسعار الحديد اليوم بمصر

20 ألف جنيه 

ومن جانبه كشف خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة، مقارنة باعلي سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، واليوم بنحو 41 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 3 مايو 2024 : 

نستعرض أسعار الحديد والأسمنت، الجمعة 3 مايو 2024، وفقًا لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء:

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 40875 جنيهًا 

سجل سعر طن حديد عز نحو 42373 جنيهًا.

سعر حديد السويس يسجل 39000 جنيه.

سعر حديد المراكبى بقيمة 41000 جنيه.

حديد بشاى يسجل 41000 جنيه.

سعر حديد العشري يسجل 37.500 جنيه.

سعر حديد الجيوشى يسجل 39 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم 

- سعر طن أسمنت الرمادى 2223 جنيهًا 

- سجل سعر طن أسمنت النصر 2020 جنيهًا .

- سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت العسكرى 1950 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- سجل سعر طن أسمنت السويس 2050 جنيها.

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