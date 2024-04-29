وصل إلى 41500 جنيه.. سعر الحديد الآن في مصر

سعر الحديد اليوم.. يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير، والتي وصل أعلى سعر فيها لحديد عز 41500 جنيه للطن بعد ما كان 46000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق، ويبلغ سعر حديد عز 41500 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم في مصر