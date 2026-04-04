تكنولوجيا وسيارات

مالكو السيارات الفاخرة يعطون المرايات بالأكياس.. ما القصة؟

عزة عاطف

تحولت شوارع العاصمة الهولندية أمستردام إلى ساحة لما يمكن وصفه بـ "وباء سرقة مرايا السيارات"، حيث اضطر أصحاب السيارات الفاخرة إلى ابتكار وسيلة دفاعية "بدائية" لمواجهة لصوص التكنولوجيا الفائقة، وذلك عبر تغليف مرايا سياراتهم بأكياس متينة وتأمينها بأقفال الدراجات الهوائية.

استهداف القطع الذكية والسهلة في التفكيك

لم يعد اللصوص يكتفون بسرقة السيارات بالكامل أو حتى المحولات الحفازة (Catalytic Converters)، بل انتقل التركيز نحو مرايا السيارات الحديثة التي تعد "كنزًا" تقنيًا مخفيًا. 

تحتوي هذه المرايا في الموديلات الفاخرة على كاميرات محيطية، وحساسات للنقطة العمياء، وأنظمة تدفئة متطورة، مما يرفع قيمتها في "السوق الرمادية" إلى آلاف الدولارات، بينما لا يستغرق فكها من قبل محترف سوى ثوانٍ معدودة دون إحداث ضجيج.

الأكياس والأقفال كحل دفاعي مبتكر

أمام عجز الأجهزة الأمنية عن ملاحقة هذه السرقات السريعة والمفاجئة، لجأ سكان أمستردام إلى حل "منخفض التكنولوجيا" ولكنه فعال. يقوم المالكون بوضع أكياس قماشية أو جلدية سميكة فوق المرايا، ويتم ربطها بإحكام حول قاعدة المرآة باستخدام أقفال معدنية مخصصة للدراجات.

الهدف من هذه العملية ليس منع السرقة تمامًا، بل جعل عملية التفكيك "بطيئة ومعقدة"، مما يدفع اللص العجول إلى تجاوز السيارة بحثًا عن هدف أسهل وغير محمي.

انتشار الظاهرة عالميًا عبر منصات التواصل

بدأت هذه القضية في لفت الأنظار عالميًا بعد انتشار مقاطع فيديو على "إنستغرام" تظهر صفوفًا من السيارات الفاخرة في أمستردام وهي مغطاة المرايا، وكأنها ترتدي "قفازات" واقية. 

وأثارت هذه المقاطع تفاعلاً واسعًا في التعليقات، حيث أكد سائقون من مدن أوروبية وأمريكية كبرى أنهم يواجهون نفس الأزمة، مما يشير إلى أن سرقة "الأجزاء الذكية" أصبحت تجارة منظمة عابرة للحدود تعتمد على سهولة بيع هذه القطع كقطع غيار مستعملة.

التداعيات الاقتصادية وتكلفة الإصلاح الباهظة

لا تتوقف خسارة المالك عند فقدان المرآة فحسب، بل تمتد لتشمل تكاليف إصلاح التمديدات الكهربائية المعقدة التي غالبًا ما يتم قطعها بعنف أثناء السرقة. 

وفي كثير من الحالات، ترفض شركات التأمين تغطية هذه السرقات المتكررة أو ترفع قيمة الأقساط بشكل كبير، مما جعل "حقيبة المرآة" استثمارًا ناجحًا وقليل التكلفة لحماية الأجزاء الحيوية للسيارة من التلف والسرقة.

صراع التكنولوجيا بين الصناع واللصوص

تضع هذه الظاهرة شركات صناعة السيارات أمام تحدٍ جديد في عام 2026، حيث يطالب الخبراء بضرورة تشفير القطع الإلكترونية داخل المرايا بحيث لا تعمل إلا على السيارة الأصلية (Component Protection)، على غرار أنظمة حماية الهواتف الذكية. 

وحتى يتحقق ذلك، سيبقى أصحاب السيارات الفاخرة معتمدين على الوسائل الميكانيكية التقليدية لحماية سياراتهم الذكية من "خفة يد" اللصوص في عتمة الليل.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

