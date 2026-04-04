الإشراف العام
أسعار الدواجن اليوم..ورئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة

منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن اليوم حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق، خاصة الفراخ البيضاء، حيث تراوح سعر الكيلو في المزارع بين 72 و73 جنيهًا، بينما وصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 76 و85 جنيهًا، وذلك باختلاف المناطق.

وفي المقابل، سجلت أسعار الفراخ الساسو تحركًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر الكيلو في المزارع بين 105 و106 جنيهات، ووصل إلى المستهلك بين 110 و120 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي، فقد سجلت أسعارًا أعلى نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 110 و130 جنيهًا، وفقًا لطبيعة كل منطقة سكنية.

كما تراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق ما بين 190 و210 جنيهات، مع اختلاف طفيف من منطقة لأخرى.

تحذيرات من انخفاض الأسعار وتأثيره على السوق

حذّر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذا التراجع يهدد استقرار الصناعة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن استمرار انخفاض الأسعار قد يؤدي إلى تعرض المربين لخسائر كبيرة، ما يدفع بعضهم إلى الخروج من السوق والتوقف عن الإنتاج، وهو ما قد يتسبب لاحقًا في نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.

السماسرة وزيادة تقلبات الأسعار

وأشار إلى أن تدخل بعض السماسرة في تحديد الأسعار بشكل غير منضبط يؤدي إلى زيادة حدة التقلبات داخل السوق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهو ما يضر بالمنتجين والمستهلكين معًا.

مطالب بوضع آلية تسعير واضحة

وشدد على ضرورة وجود آلية ثابتة وعادلة لتحديد أسعار الدواجن، تضمن تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، بما يحمي الصناعة من الأزمات المتكررة ويحقق استقرار السوق.

تعكس تطورات أسعار الدواجن الحالية أهمية تنظيم السوق بشكل أفضل، لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة دون الإضرار بأي من أطراف المنظومة.

