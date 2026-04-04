الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت.. وهذا ثمن البانيه

شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاضا كبيرا خلال الأونة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة الانتاجية مع قلة الاقبال على الشراء مما زاد المعروض منها أمام المواطنين .

 

أسعار الدواجن اليوم


وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 75جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام ، أى انخفضت 10 جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 88 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 66 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.


كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 105 جنيه بعدما كان سعرها 110 جنيهات  وتصل للمستهلك 115  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 190 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو115  جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.

زيادة المعروض من الدواجن

 

من جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن تحسن الأداء الإنتاجي داخل المزارع وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق أسهما بشكل مباشر في تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من التوازن نتيجة وفرة المعروض، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار البيض التي انخفضت من نحو 125 جنيهاً إلى 112 جنيهاً في المزرعة

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن سوق الدواجن في مصر يخضع بالكامل لآليات العرض والطلب، نافياً وجود أي احتكار داخل القطاع، لافتاً إلى أن عدد المربين يصل إلى نحو 35 ألف مربي، وهو ما يجعل الحديث عن سيطرة عدد محدود من الشركات على السوق غير دقيق، خاصة في ظل اتساع قاعدة الإنتاج وتعدد الجهات المشاركة.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إلى أن أسعار الكتاكيت شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، بعدما كانت تصل إلى نحو 55 جنيهاً، لتنخفض حالياً إلى مستويات تتراوح بين 5 و10 جنيهات، نتيجة زيادة الإنتاج وعودة التوازن للسوق، مؤكداً أن وفرة المعروض تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار.

ولفت الزيني إلى أن تكلفة الإنتاج ارتفعت بالفعل بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، نتيجة تحركات سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن العالمية وتأثر سلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة والوقود، إلا أن أسعار الدواجن تراجعت رغم هذه الضغوط، بفضل زيادة المعروض، موضحاً أن الدواجن سلعة حية لا يمكن تخزينها، وبالتالي تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

قطر تطالب بوقف الاعتداءات والعودة للحوار.. والقصف ينال من مستشفيات إيران

غارات إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يكمل موجة الضربات على طهران

أرشيفية

إصابة إسرائيليين في هجوم صاروخي إيراني على بتاح تكفا وتل أبيب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد