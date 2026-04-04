الزراعة: ضبط 156طن لحوم ودواجن غير صالحة، وتحرير 961 محضراً في مارس

قال الدكتور الحسيني محمد المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، إنّ الوزارة -ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية- تواصل تنفيذ حملات تفتيش دورية ومكثفة على منافذ بيع المنتجات ذات الأصل الحيواني، تشمل اللحوم والدواجن والأسماك، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك مثل شهر رمضان وعيد الفطر والاستعدادات لعيد شم النسيم.

وأضافت الدكتور الحسيني محمد المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، في مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، وأية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 156 طنًا من المنتجات الغذائية المخالفة، من بينها 61 طنًا من الأسماك ومنتجاتها، إلى جانب تحرير 961 محضرًا ضد المخالفين.

وتابع الدكتور الحسيني محمد المتحدث باسم الطب البيطري بوزارة الزراعة، أن هذه الحملات تأتي في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال بعض التجار للمواسم في طرح منتجات غير صالحة أو مجهولة المصدر.

وأوضح الحسيني محمد أن الإجراءات القانونية يتم اتخاذها بالتعاون مع جهات مثل حماية المستهلك ووزارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم فحص المنتجات المعروضة، وسحب عينات للتحليل في المعامل المختصة، مع التحفظ على المضبوطات، وفي حال ثبوت صلاحيتها يتم الإفراج عنها، أما إذا ثبت فسادها فيتم إعدامها وفق الإجراءات السليمة.