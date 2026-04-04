خبير عسكري: الدفاع الجوي محور المعركة الحالية

أكد العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، أن المواجهة الدائرة حاليًا بين إيران وأمريكا وإسرائيل تُعد نموذجًا واضحًا لمعركة دفاع جوي بين الأطراف، موضحًا أن أنظمة الدفاع الجوي تمثل العامل الحاسم في أي صراع حديث سواء في الهجوم أو الدفاع.

وأوضح العكاري، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن أول أهداف أي هجوم تكون تدمير الرادارات ومنظومات الإنذار المبكر يليها التعامل مع الصواريخ والطائرات، مشيرًا إلى أن الدفاع الجوي منظومة متكاملة تشمل تقنيات متقدمة وحربًا إلكترونية وتشويشًا، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في تحديد مسار العمليات.

وأشار إلى أن إسقاط طائرات أمريكية يُعد «نصرًا تكتيكيًا محدودًا» لا يغير ميزان القوة الجوي، لافتًا إلى أن مثل هذه الحوادث قد ترتبط بظروف ميدانية مثل الطيران على ارتفاع منخفض، ولا تعكس بالضرورة تفوقًا استراتيجيًا شاملاً.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي لدى إسرائيل تعرضت لاستنزاف جزئي نتيجة تطور القدرات الصاروخية الإيرانية، مؤكدًا أن الدعم الأمريكي يلعب دورًا حاسمًا في الحد من حجم الخسائر، خاصة في ظل ضيق العمق الاستراتيجي.

واختتم بأن احتمالات التدخل البري الواسع تبدو ضعيفة بسبب المخاطر العالية، مرجحًا تنفيذ عمليات نوعية محدودة، معتبرًا أن الصراع في جوهره يرتبط بالسيطرة على موارد الطاقة والممرات الحيوية أكثر من كونه مجرد مواجهة عسكرية مباشرة.

