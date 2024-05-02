رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سعر طن الحديد تخطى 60 ألف جنيه خلال شهر يناير 2024.

وأوضح أحمد الزيني خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم" بعد مشروع رأس الحكمة انخفض الحديد تدريجيا وصولا إلى 41 ألف جنيه مع بداية الشهر الجارى.

48 جنيها

وتابع رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن انخفاض سعر العملة ل 48 جنيها حاليا ساهم في تراجع أسعار الحديد حيث كانت مصانع الحديد تشتري الدولار خلال الأزمة من السوق السوداء بحوالي 70 جنيها.

وأكد أحمد الزينى أنه خلال أزمه عدم توافر العملات كانت مصانع الحديد تعمل بنسبة 40% من طاقتها وفى الوقت الحالى تعمل بكامل الطاقة.