سياسي: انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية لنصرة غزة ستجني ثمارها

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إيه يعول كثيرا على انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية لتحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مظاهرات الغد والتي ستنطلق تحت شعار جمعة الغضب ستأتي بجديد تجني ثمارها.



تابع الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما قامت به قوات جيش الاحتلال ضد نساء غزة يؤكد أنهم نساء ولا يرقون إلى مستوى الرجال، والحرائر في غزة يسحقون أن نرفع لهم القبعة ونؤدي لهن التحية تقديرا واحتراما لتضحياتهم العظيمة، لافتا إلى أن الواقعة المؤسفة تشيرا إلى أن جنود الاحتلال ليست بهم أي نخوة أو رجولة ولا أي شيء يُمت للشرف بصلة.

سرقة ملابس نساء غزة

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سرقة ملابس نساء غزة تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصلوا إليه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب كل جرائمها اللاإنسانية والعالم كله يقف متفرجا ومشاهدا على ما يحدث.

