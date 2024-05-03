عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي: انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية لنصرة غزة ستجني ثمارها

صدى البلد

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إيه يعول كثيرا على انتفاضة طلاب الجامعات الأمريكية لتحريك المياه الراكدة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مظاهرات الغد والتي ستنطلق تحت شعار جمعة الغضب ستأتي بجديد تجني ثمارها.


تابع الدكتور محمد سيد أحمد،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  ما قامت به قوات جيش الاحتلال ضد نساء غزة يؤكد أنهم نساء ولا يرقون إلى مستوى الرجال، والحرائر في غزة يسحقون أن نرفع لهم القبعة ونؤدي لهن التحية تقديرا واحتراما لتضحياتهم العظيمة، لافتا إلى أن الواقعة المؤسفة تشيرا إلى أن جنود الاحتلال ليست بهم أي نخوة أو رجولة ولا أي شيء يُمت للشرف بصلة.

سرقة ملابس نساء غزة

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سرقة ملابس نساء غزة تعبر عن مستوى الانحطاط الذي وصلوا إليه جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب كل جرائمها اللاإنسانية والعالم كله يقف متفرجا ومشاهدا على ما يحدث.
 

الإعلامي محمد موسى الجامعات الأمريكية القضية الفلسطينية برنامج خط أحمر جنود الاحتلال جمعة الغضب طلاب الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

داليا مصطفي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بدون مكياج.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا بآخر ظهور لها

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024

صندوق إعانات الطوارئ يُنقذ 5694 عاملًا ويُقدم 2.5 مليار جنيه منذ 2002

بعد ضبط 12 ألف قضية خلال شهر أبريل..تعرف على عقوبة التسول بالقانون

خدمات مرورية بالمولات من أجل المواطنين ..تفاصيل

أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا..تراجع مبيعات هواتف آيفون فما القصة؟

خطوات سداد المخالفات المرورية إلكترونيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها موتك.. طبيبة تحذر من مشروب ممنوع تناوله بعد الفسيخ والرنجة

داليا مصطفي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

بدون مكياج.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا بآخر ظهور لها

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان شيري عادل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ