وزير العمل: مصر لن تبخل بالدعم الفني والمساهمة في إعمار السودان

على هامش اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت، مع نظيره معالي السيد معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بجمهورية السودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل والتدريب المهني ونقل الخبرات.

وخلال اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد أن مصر لن تبخل على أشقائها في السودان في تقديم كافة أشكال الدعم الفني ونقل الخبرات، خاصة في مجال التدريب المهني، مشددًا على استعداد الوزارة لوضع التجربة المصرية في هذا المجال أمام الأشقاء في السودان، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الوزير رداد أن وزارة العمل المصرية تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب من أجل التشغيل، مؤكدًا استعدادها لتنفيذ طلب الجانب السوداني بالاستفادة من هذه التجربة، خاصة في تطوير منظومة التدريب المهني والمراكز الثابتة والمناهج التدريبية.. وخلال اللقاء، استعرض الوزير رداد تجربة وحدات التدريب المهني المتنقلة التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات، حيث قدم عرضًا مصورًا يوضح دور هذه العربات في تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وقدرتها على الانتقال بسهولة بين المناطق المختلفة، لتقديم برامج تدريبية عملية مباشرة...وأوضح أن هذه الوحدات تمثل ورشًا وخطوط إنتاج وتدريب متنقلة تغطي العديد من المهن المطلوبة، وتسهم في توسيع نطاق التدريب والوصول إلى أكبر عدد من الشباب.

من جانبه، أشاد الوزير السوداني معتصم أحمد صالح بالتجربة المصرية في مجال التدريب المهني، خاصة نموذج العربات المتنقلة، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، بما يدعم تأهيل الكوادر البشرية في الولايات السودانية المختلفة...واتفق الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين فيما يتعلق بالدعم الفني ونقل الخبرات المصرية إلى السودان، خاصة في المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومنها مجالات البناء والتشييد، والصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، وصناعة النسيج، وغيرها من المهن التي تمثل أهمية لعملية التنمية وإعادة البناء...كما أكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين في وادي النيل، ويسهم في دعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين…