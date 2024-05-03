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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن بـ 37 ألف جنيه .. زلزال يضرب أسعار الحديد والأسمنت| تفاصيل

أسعار الحديد
أسعار الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تراجعا على المستوى المحلي  خاصة بعد أن سجل الطن فى وقت سابق حوالي 45 ألف ليسجل 37500 خلال هذه الفترة وذلك نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميًّا. 


أسعار الحديد والأسمنت اليوم 


ويهتم الكثير من المواطنين بـ أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

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37000 ألف جنيه للطن.. انهيار جديد في أسعار الحديد والأسمنت


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 


وسجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة كما يلي :-

- بلغ سعر طن حديد العتال إلى 39 ألف جنيه.


- فيما وصل سعر طن حديد عز والدخيلة إلى 41 ألفًا و500 جنيه.

- سجل طن حديد الجارحي 40 ألف جنيه.

- وصل سعر طن الكومي إلى 37 ألفًا و500 جنيه.

- بلغ سعر طن حديد المراكبي 41 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 


وبلغت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة كما يلي :-

- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2070 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2010 جنيهات.

- فيما سجل طن أسمنت أسمنت المعلم 1990 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1940 جنيهًا.

- فيما سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2050 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1960 جنيهًا.

- و سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.

- وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيهًا.

- كما وصل سعر طن جبس العامرية إلى 1300 جنيه.

- فيما سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

- و وصل سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء إلى 3800 جنيه.

- كما  وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيهًا.

- فيما وصل أسمنت لافارج المقاوم للملوحة الطن إلى 2110 جنيهات.

-كما سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2110 جنيهات.

- و وصل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة إلى 2200 جنيه.

- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2110 جنيهات.

- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1340 جنيهًا.. والواحة المخلوط وصل إلى 1350 جنيهًا.

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اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد

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لو هتبني.. تعرف على أسعار الحديد اليوم

و يضاف إلى تلك الأسعار قيمة تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

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