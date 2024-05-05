رايات حمراء على الشواطئ.. ماذا يحدث بشم النسيم؟

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي؛ بسبب ارتفاع الأمواج، باستثناء شواطئ سيدي بشر، التي رفعت الرايات الصفراء.

شواطئ الإسكندرية

رايات حمراء على الشواطئ

وحذر رئيس إدارة السياحة والمصايف، محمد عبد الرازق، المواطنين من نزول البحر نهائيًا، ومنع نزول "البدالات"، نظرا لارتفاع الأمواج وما تشكله من خطورة على الأرواح.

وأشار إلى أن القرار مستثنى منه شاطئ سيدي بشر فقط، لوجود حاجز أمواج أمامه، حيث رفع به الرايات الصفراء التحذيرية، والتي تعني أن السباحة آمنة ولكن مع الحذر.

وتأتي تحذيرات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، قبل الاحتفالات الشعبية بأعياد الربيع “شم النسيم”.

شم النسيم

ويتواجد في محافظة الإسكندرية الكثير من الشواطئ التي تستقبل المصطافين والزوار من داخل الاسكندرية والمحافظات المجاورة احتفالًا بشم النسيم.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائيا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

شواطى الإسكندرية

احتفلات شم النسيم

نظمت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي، احتفالا بأعياد شم النسيم والربيع، ضمن احتفالات محافظة الإسكندرية برعاية محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

وبدأ الاحتفال بشعلة ماراثون الدرجات الهوائية فى التاسعة صباحًا، من أمام بوابة الماراثون التاريخية لإستاد الإسكندرية الرياضي ضمن مبادرة "شوف بنفسك" وهى جولة درجات وتصوير فى أقدم شوارع التاريخ لاظهار جماليات أعظم شوارع العالم بعد تطويره مؤخرا بعروس البحر المتوسط.

وكانت الجولة بدأت بإحياء انطلاق شعلة المارثون من ( بوابة المارثون التاريخية ) فى استاد الاسكندرية التاريخى.

وتتجة إلى سور الإسكندرية القديم ( حدائق الشلالات ) لتبدأ من أول شارع فؤاد لتمر أول بمتحف الاسكندرية القومى ثم الاستمتاع بمبانى شارع فؤاد القديمة للوصول إلى مدخل حى كوم الدكة التاريخى، ثم ساحة المتحف اليونانى الرومانى وأولى الإنجازات العظيمة فى التطوير، لتتحرك الجولة بعد ذلك إلى ممشى النبى دانيال، وصولا إلى ميدان محطة مصر، ثم الانتهاء داخل ستاد الاسكندرية مرة أخرى.



وفي الختام يتم تكريم المشاركين داخل الاستاد ومع انتهاء الجولة سوف يتم استقبال ثلاث اعمال فوتوغرافية من كل مشارك ( نتاج الجولة ) ليتم اختيار ثلاث فائزين بالمراكز الاول وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوى.