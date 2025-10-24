الإسكان: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر في مصر

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواقع التواصل الاجتماعي تقريراً بالفيديوجراف تتضمن أنشطة الوزارة خلال الفترة من 18/10/2025 إلى 23 /10/2025.

وجاء في التقرير أنه فى يوم 23/10/2025 أطلق المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وذلك خلال فعالية بحضور د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة السكان، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د. منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، د. أحمد هنو، وزير الثقافة، المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الدولة وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية العمرانية المستدامة.

وقال المهندس شريف الشربيني، إن إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام يمثل حدثًا وطنيًا هامًا، نحتفي خلاله بإطلاق إحدى الركائز الأساسية لمسار الدولة نحو التحول الأخضر وإعادة صياغة منظومة التخطيط والبناء على أسس أكثر كفاءة واستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وجاء في كلمة وزير الإسكان أن هذه الرؤية الطموحة وهذا المشروع الوطني الرائد ما كان ليبلغ مرحلة الإطلاق والتنفيذ لولا الدعم اللامحدود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى قضية الاستدامة والتحول الأخضر أولوية متقدمة ضمن توجهات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن الدعم الكامل من د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيمانًا بأن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وأن التحول الأخضر يمثل مسارًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا ومواكبة التحولات الدولية نحو التنمية منخفضة الكربون المستدامة.

وأكد الوزير، أن العمران والبناء الأخضر لم يعد مجرد توجه بيئي، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول نحو تنمية عمرانية أكثر كفاءة واستدامة تعود فوائدها على الدولة والمجتمع والمستثمرين على حد سواء، وأوضح أن تطبيق معايير البناء الأخضر يحقق عائدًا اقتصاديًا للمستخدمين وللمطورين العقاريين على المدى القصير والبعيد أيضًا، من خلال خفض ملموس في تكاليف التشغيل والصيانة، وخفض استهلاك المياه بنسبة قد تصل إلى 33%، والطاقة بنسبة قد تصل إلى 40%، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية، بكلمات من د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ود. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ود. محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوزراء والمتحدثون، على أهمية التحول نحو العمران الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الدولة المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف المشروعات العمرانية الجديدة، وعقب الجلسة الافتتاحية تم عرض فيلم توضيحي بعنوان «جهود الدولة المصرية في تحقيق العمران الأخضر المستدام»، استعرض أبرز الإنجازات الوطنية في مجال التحول الأخضر وتبني الممارسات البيئية الحديثة في التنمية العمرانية.

ثم قدم د. عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، كلمة حول «أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر»، استعرض فيها الرؤية المستقبلية للدولة في هذا المجال، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

عقب ذلك قدمت د. هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة ومدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث البناء، عرضًا حول «مؤشرات قياس الأداء ومستهدفات الاستراتيجية»، والذي تناول متطلبات تقييم الهرم الأخضر المصري، كما شهد المؤتمر انعقاد جلسة حوارية موسعة بعنوان «آليات تفعيل الاستراتيجية ومستقبل التطوير العقاري في مصر»، شارك فيها المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة (UN Habitat)، والمهندس عماد حسن، مدير برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وقد أدار الجلسة الحوارية د. عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني الأسبق .

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، جرى خلالها تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

وعلى هامش إطلاق الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، السيد/ يوسف بن عبدالعزيز الدهش - وكيل وزارة البلديات والإسكان للدعم السكني السعودي، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسفارة السعودية في القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن ترحيبه بالوفد السعودي ومواصلة تبادل الخبرات بين البلدين، لافتاً إلى أن هناك قصص نجاح خلال الـ10 سنوات الماضية في التجربة العمرانية المصرية والتي ساهمت في زيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 14%، مستعرضاً الجهود المبذولة في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وجهود توفير الدعم للمواطنين المستفيدين من المبادرة، والتي نالت إشادة الكثير من الدول باعتبارها تجربة ثرية جداً في توفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأبدى وزير الإسكان استعداده التام لتبادل الخبرات بالتجربة المصرية العمرانية فيما يخص المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" متضمنة كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي يتم تنفيذها في مختلف ربوع الجمهورية.

ومن جانبه أشاد أعضاء الوفد السعودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ تلك المشروعات العملاقة في أزمنة قياسية، وفى مختلف المجالات، مؤكدين أن لديهم اهتماماً كبيراً بالتجربة العمرانية المصرية، والتى تتمتع بفرص واعدة للاستثمار في المجالات المختلفة.

وفى نفس اليوم عقد مسئولو وزارة الإسكان اجتماعا تنسيقيا بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيدا على الدور الريادي لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات و استراتيجيات و دراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء و الإسكان ، وشارك بالاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة ممثل في السيدة المهندسة / نفيسة هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الاسكان والمرافق والمهندس/ مصطفى النجار- رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والسيد / أحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وخبراء فنيين ، وتم خلال الاجتماع مناقشة خارطة الطريق الخاصة بعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة.

وفى يوم 22/10/2025 اعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إجراء القرعة العلنية الـ12 لتخصيص 408 قطع أراضٍ بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق، وذلك للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالمنطقة، مؤكداً سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي، وتسريع وتيرة إجراءات التقنين لدفع عجلة التنمية بالمناطق المضافة للمدن الجديدة.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 29 قراراً لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية أجهزة تنمية (القرى السياحية – الفيوم الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – غرب بورسعيد – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي) وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وفي اليوم ذاته قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بمرحلتيها الأولي والثانية وتوسعاتها، يرافقه الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ومسئولي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان.

وخلال نفس اليوم وقّعت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام بجميع مشروعات وملفات عمل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية في إطار توجه الدولة في هذا الشأن ، قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير – المشرف على القطاع وبرئاسة المهندس مصطفي النجار - رئيس قطاع الإسكان بزيارة محافظة بورسعيد لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعاتلك.

وفى نفس اليوم أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه سيتم إطلاق فاعلية بعنوان "نبض حدائق العاصمة" تتضمن أنشطة متنوعة ضمن مبادرة "اتحضّر للأخضر"، بمشاركة واسعة من سكان المدينة بمختلف الأعمار والفئات بهدف المساهمة في تكوين شخصيتهم منذ الصغر وإعدادهم للحياة بمفاهيم المسؤولية والانتماء، على أن تكون الفاعلية يومي الجمعة والسبت ( ٢٤، ٢٥) أكتوبر الجاري، في ساحة انتظار سيارات جهاز المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالأنشطة وتقديم كل الدعم والمشاركة المجتمعية بالمدن الجديدة.

وفى 21/10/2025 جاء في التقرير انه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك و شركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، و من بينها بنك مصر ، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى - مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية

وفي اليوم ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.

وفى إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، في أعمال الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والذي يعقد في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وفى يوم 20/10/2025 وفي إطار خطة الدولة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح وإسناد أعمال المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن مدن قطاع غرب القاهرة ( ٦ أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر - الشيخ زايد).

كما تم خلال يوم 19/10/2025 إعلان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال مشروع تنفيذ المرافق الرئيسية والتي تشمل شبكات (طرق – مياه – صرف صحي – ري) بمنطقة البوليفارد على مساحة (٥٣٢) فدانا وهي المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدائري الإقليمي ومحور الإمام الشافعي غرب منطقة ٢٣٥٠ فدانا بمدينة حدائق العاصمة.

وفى نفس اليوم أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة ، وأكد الوزير أن حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقاً للقواعد الموضوعة.

وفى اليوم ذاته انطلاقاً من حرص وزارة الإسكان على التواصل المستمر مع السكان ومتابعة مستوى الخدمات والمرافق داخل بالمدن الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التقى المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، سكان كمبوند دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، حيث تم مناقشة بعض الملاحظات الخاصة بأعمال الزراعة والري، ومياه الشرب، وصيانة البوابات، ومنظومة النظافة والخدمات اليومية، مع التأكيد على سرعة حل المشكلات وتحسين مستوى الخدمات .

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابع مسئولو جهاز مدينة سفنكس الجديدة، في جولة تفقدية أعمال تنفيذ المرافق " فرمة - مياه - صرف" بالمرحلة الاولى العاجلة للمدينة، بهدف دفع الأعمال والوقوف على نسب الإنجاز الخاص بالمشروعات الجارية.

وفي إطار دعم التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي وأجهزة المدن الجديدة، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، استقبلت مدينة العلمين الجديدة وفدًا من طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة مايو، في زيارة ميدانية تهدف إلى التعرف على أحدث أساليب التصميم والتنفيذ بالمشروعات الجارية والمنفذة داخل المدينة.

وفى يوم 18/10/2025 جاء في مستهل جولته بهذا اليوم بعدد من المدن اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع رؤساء ومسئولي أجهزة تنمية مدن شرق القاهرة "العاشر من رمضان – حدائق العاشر من رمضان – العبور – العبور الجديدة"، لمتابعة ملفات العمل ومنها: مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية والأحياء المختلفة شاملة خطط المشروعات التي تم وجارٍ ومخطط تنفيذها العمل، بنطاق تلك المدن،

وعقب اجتماعه بمقر الجهاز، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الطرق والمحاور والميادين ومداخل مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

وعقب تفقده وحدات "سكن لكل المصريين" بمدينة العاشر من رمضان، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد الطرق والمحاور ووحدات الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاشر من رمضان، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات وصيانة ورفع كفاءة الطرق،

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بمتابعة أعمال الطرق والمحاور بمدينة العبور.