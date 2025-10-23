قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزارة الإسكان تنظم فعالية لإطلاق وثيقة الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
آية الجارحي

انطلقت اليوم، الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، فعاليات احتفالية ومؤتمر إطلاق وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، الذي نظمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة السكان، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، د. منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، د. أحمد هنو، وزير الثقافة، المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الدولة والمسؤولين والخبراء في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة والطاقة.

بدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية، بكلمات من د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ود. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ود. محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوزراء والمتحدثون، على أهمية التحول نحو العمران الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الدولة المصرية في تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف المشروعات العمرانية الجديدة، وعقب الجلسة الافتتاحية تم عرض فيلم توضيحي بعنوان «جهود الدولة المصرية في تحقيق العمران الأخضر المستدام»، استعرض أبرز الإنجازات الوطنية في مجال التحول الأخضر وتبني الممارسات البيئية الحديثة في التنمية العمرانية.

ثم قدم د. عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، كلمة حول «أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر»، استعرض فيها الرؤية المستقبلية للدولة في هذا المجال، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التكامل في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

عقب ذلك قدمت د. هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة ومدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث البناء، عرضًا حول «مؤشرات قياس الأداء ومستهدفات الاستراتيجية»، والذي تناول متطلبات تقييم الهرم الأخضر المصري، كما شهد المؤتمر انعقاد جلسة حوارية موسعة بعنوان «آليات تفعيل الاستراتيجية ومستقبل التطوير العقاري في مصر»، شارك فيها المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس أحمد رزق، مدير مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة (UN Habitat)، والمهندس عماد حسن، مدير برنامج تمويل الإقتصاد الأخضر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وقد أدار الجلسة الحوارية د. عباس الزعفراني، عميد كلية التخطيط الإقليمي والعمراني الأسبق .

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، جرى خلالها تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في مصر.


العمران والبناء الأخضر اخبار مصر التنمية البشرية مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار وزارة الاسكان والمرافق العمران الأخضر

