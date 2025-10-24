إسرائيل تستعد لاستقبال جثماني محتجزين قُتلا في غزة.. والقسام تعلن العثور عليهما

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن القناة «12» الإسرائيلية وهيئة البث الرسمية أفادتا بأن إسرائيل تجري استعداداتها لاستقبال جثمانين لمحتجزين قُتلا لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، موضحة أن هذه التطورات جاءت بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن العثور على جثماني مخطوفين في قطاع غزة.

وأضافت «أبو شمسية» أن إسرائيل أوصت الصليب الأحمر بالتأكد من هوية المحتجزين القتلى، مشيرة إلى أنه وفق البروتوكول المعمول به، سيتم نقل الجثمانين إلى معهد «أبو كبير» للطب الشرعي لإجراء الفحوصات الوراثية اللازمة للتأكد من الهوية قبل الإعلان الرسمي عنها.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ضغوطات تمارسها إسرائيل على الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين من أجل الضغط على حركة حماس لتسريع وتيرة تسليم جثامين المحتجزين القتلى، في وقت تتصاعد فيه التحركات السياسية والأمنية المرتبطة بملف الأسرى والمفقودين.