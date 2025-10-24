جيش الاحتلال يوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة

ذكرت مصادر إسرائيلية، أنّ الجيش أوصى المستوى السياسي بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المنطقة العازلة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

منذ سنوات، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إنشاء وتوسيع ما يُعرف باسم منطقة عازلة أو داخل قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل، تُفصل بين السكان الفلسطينيين وخطوط المواجهة.

في يناير 2025، أفادت وسائل إعلام أن أركاناً إسرائيلية أوصت بعدم عودة سكان إلى أجزاء من بلدة بيت حانون شمال غزة التي تطلّ على مستوطنة إسرائيلية، ما يُعد مؤشّراً إلى أن الخيار الإسرائيلي قد يشمل منع العودة الدائمة كجزء من الخطة الأمنية.

من جهة أخرى، تقارير حقوقية متعددة تحذّر من أن الإجراءات الإسرائيلية في هذه المنطقة العازلة قد ترقى إلى نقل قسري أو تهجير جماعي، إذ أصبح جزء كبير من الأراضي غير قابلة للسكن أو الإنتاج الزراعي.