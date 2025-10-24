توروب يدرس إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

يدرس الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلي إجراء تعديلات علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ايجل نوار المقرر لها مساء غد السبت في اياب دور ال32 لدوري ابطال أفريقيا .



ويدرس توروب الدفع بكل من: أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر من بداية المباراة مع وجود محمود تريزيجيه واحمد مصطفى زيزو على دكة البدلاء، ويتجه الجهاز الفنى إلى تشكيل يضم مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وياسر إبراهيم ومصطفى العش ومحمد شكرى وأليو ديانج ومحمد على بن رمضان وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقى وأحمد عبدالقادر وجينيك جراديشار.



ويختتم الأهلى تدريباته، استعدادا لمواجهة ايجل نوار فى الثامنة مساء غد فى اياب دور الــ32 لدورى أبطال إفريقيا، وسيكون المران خفيفا بعض الشىء لتجنب الإرهاق الذى يضرب الصفوف فى ظل ضغط المباريات، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى 8 أيام.



ويفقد الفريق فى مواجهة إيجل نوار، جهود حسين الشحات وأشرف دارى وإمام عاشور وأحمد رضا ومحمد شريف للإصابة، بينما تبدو الأمور غامضة بالنسبة إلى كريم فؤاد الذى عاد للمران الجماعى أمس، ويبدو أنه من الصعب تواجده فى قائمة مواجهة إيجل نوار.